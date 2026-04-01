Santa Teresa terá mudanças no trânsito para melhorar fluxo no Centro

A presença de caminhões grandes pelas ruas do Centro de Santa Teresa é uma reclamação antiga na cidade Crédito: Célio Ferreira

Motoristas que trafegam pela área urbana de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, convivem diariamente com ruas estreitas e trânsito lento. A situação se agrava com a presença de carretas, caminhões e veículos estacionados, muitas vezes em locais proibidos. Para melhorar o fluxo, a prefeitura e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) elaboraram um conjunto de mudanças no sistema viário do município.

As propostas foram apresentadas à população no último dia 5 de março, durante uma audiência pública. O projeto prevê intervenções imediatas com alterações estratégicas para dar mais fluidez ao tráfego. Confira os principais pontos:

Rua Antônio Perini: próximo à Farmácia Bortolini, passará a ter sentido único de descida;

Rua da Cantina Italiana: atualmente operando com fluxo de descida, passará a operar no sentido único de subida;

Rua Pedro Gasparini: o trecho em frente à Igreja Matriz passará a ter sentido único;

Rua Celina Duarte: no bairro Alvorada, também será implantado o sistema de mão única;

Rua do Lazer: a passagem pela Ponte dos Capuchinhos, próxima ao Bar Elite, continuará fechada para veículos, sendo liberada apenas em situações excepcionais de congestionamento total.

Além das mudanças de sentido, o projeto prevê a criação de cerca de 150 novas vagas de estacionamento, com a adoção do modelo em 45 graus em diversos pontos da cidade. O plano inclui ainda a instalação de uma rotatória nas proximidades do Posto Jardim da Montanha, a revitalização da sinalização horizontal e vertical — com pintura e placas — e a criação de vagas exclusivas para carga e descarga, com horários definidos para evitar retenções no trânsito.

Apesar da aprovação em audiência pública, o projeto ainda passa por ajustes finais. Em nota, o Detran|ES informou que o setor de engenharia de trânsito está adequando a proposta após solicitações feitas pela comunidade durante a reunião. Assim que as alterações forem validadas pela prefeitura, o órgão emitirá a ordem de serviço para o início das obras de sinalização. A data para a implementação definitiva das mudanças ainda não foi divulgada.