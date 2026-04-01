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Ruas estreitas

Santa Teresa terá mudanças no trânsito para melhorar fluxo no Centro

Projeto elaborado pela prefeitura e pelo Detran|ES prevê ruas de mão única, novas vagas de estacionamento e reforço na sinalização

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 13:41

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

01 abr 2026 às 13:41
Santa Teresa prepara mudanças no trânsito para melhorar fluxo nas ruas estreitas
A presença de caminhões grandes pelas ruas do Centro de Santa Teresa é uma reclamação antiga na cidade Crédito: Célio Ferreira
Motoristas que trafegam pela área urbana de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, convivem diariamente com ruas estreitas e trânsito lento. A situação se agrava com a presença de carretas, caminhões e veículos estacionados, muitas vezes em locais proibidos. Para melhorar o fluxo, a prefeitura e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) elaboraram um conjunto de mudanças no sistema viário do município.
As propostas foram apresentadas à população no último dia 5 de março, durante uma audiência pública. O projeto prevê intervenções imediatas com alterações estratégicas para dar mais fluidez ao tráfego. Confira os principais pontos:
  • Rua Antônio Perini: próximo à Farmácia Bortolini, passará a ter sentido único de descida;
  • Rua da Cantina Italiana: atualmente operando com fluxo de descida, passará a operar no sentido único de subida;
  • Rua Pedro Gasparini: o trecho em frente à Igreja Matriz passará a ter sentido único;
  • Rua Celina Duarte: no bairro Alvorada, também será implantado o sistema de mão única;
  • Rua do Lazer: a passagem pela Ponte dos Capuchinhos, próxima ao Bar Elite, continuará fechada para veículos, sendo liberada apenas em situações excepcionais de congestionamento total.
Além das mudanças de sentido, o projeto prevê a criação de cerca de 150 novas vagas de estacionamento, com a adoção do modelo em 45 graus em diversos pontos da cidade. O plano inclui ainda a instalação de uma rotatória nas proximidades do Posto Jardim da Montanha, a revitalização da sinalização horizontal e vertical — com pintura e placas — e a criação de vagas exclusivas para carga e descarga, com horários definidos para evitar retenções no trânsito.
Apesar da aprovação em audiência pública, o projeto ainda passa por ajustes finais. Em nota, o Detran|ES informou que o setor de engenharia de trânsito está adequando a proposta após solicitações feitas pela comunidade durante a reunião. Assim que as alterações forem validadas pela prefeitura, o órgão emitirá a ordem de serviço para o início das obras de sinalização. A data para a implementação definitiva das mudanças ainda não foi divulgada.
A Prefeitura de Santa Teresa destacou que as ações fazem parte do novo Plano de Mobilidade Urbana, que conta com a recém-criada Secretaria de Defesa Social para orientar motoristas e pedestres sobre as novas regras.

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