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Dos tanques à mesa

Preço da tilápia diminui após parceria entre produtores e peixarias no ES

Acordo foi fechado entre piscicultores de Domingos Martins, na Região Serrana, e comerciantes da Grande Vitória; peixes podem ficar até R$ 5 mais baratos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2026 às 16:40

Publicado em 31 de Março de 2026 às 16:40

Estamos na Semana Santa: um período em que muitas pessoas procuram se alimentar de peixes, devido à tradição religiosa e cultural vivida pelos capixabas. Uma das carnes brancas procuradas neste período é a tilápia e, nas bancas da Capital capixaba, ela pode ficar até R$ 5 mais barata, após um acordo entre os produtores da agricultura familiar de Domingos Martins, na Região Serrana, e comerciantes da Grande Vitória, fazendo com que a espécie seja vendida de forma direta entre eles.
O repórter Felipe Sena, da TV Gazeta, foi a cidade — uma das principais produtoras do peixe no Estado — e conheceu criadores, como o Rosélio Geraldo, que disse que as tilápias dele já foram todas comercializadas. "Nosso peixe já tá todo vendido. Nessa época agora da Semana Santa, se eu tivesse mais umas 40 toneladas, teria vendido tudo", disse o criador.
Roselho Geraldo é criador de tilápias em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo
Roselho Geraldo é criador de tilápias em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo Crédito: Ari Melo
Já o Everson Weuck trabalha com tilápia há 15 anos na região, produz cerca de 100 toneladas por ano atualmente. Durante a Semana Santa, o piscultor destacou que a produção dispara: "É a melhor época do ano para você comercializar a tilápia.  Querendo ou não, a maioria dos cristãos aumenta o consumo de peixe. E a tilápia é um produto nacional que praticamente caiu na graça do pessoal. Todo mundo come, todo mundo gosta do filé de tilápia, aumenta muito a procura", disse Everson.
Para Aurindo Wruck, da Cooperativa de Produtores Rurais de Domingos Martins (Coopram), a ideia é que o lucro dos produtores aumente e os compradores tenham acesso a um produto de melhor qualidade. "Acho que esse trabalho de pesca junto com a Coopram vai fazer com que o consumidor tenha um peixe mais fresco, até de melhor preço, melhor qualidade. E isso também vai ajudar muito o produtor", destacou.
Peixarias da Vila Rubim recebem o peixe vindo de Domingos Martins
Peixarias da Vila Rubim recebem o peixe vindo de Domingos Martins em menos de 12 horas entre a pesca e a comercialização Crédito: Ari Melo

Peixe já está nas bancas na Grande Vitória

Já nas peixarias da Vila Rubim, em Vitória, os comerciantes também estão animados com este novo acordo. "Trazer um produto direto do produtor com um preço mais acessível que a gente pode fornecer com um preço melhor ainda pro nosso consumidor", disse o presidente da Associação dos Comerciantes de Pescados e Mariscos da Vila Rubim (Ascopem), Mário José de Almeida.
Presidente da Associação dos Comerciantes de Pescados e Mariscos da Vila Rubim (Ascopem), Mário José de Almeida
Presidente da Associação dos Comerciantes de Pescados e Mariscos da Vila Rubim (Ascopem), Mário José de Almeida Crédito: Ari Melo

"Segredinho" de uma boa tilápia

E, para quem acha que toda a tilápia possui gosto de terra, os produtores de Domingos Martins refutam esta ideia e explicam o que fazer para isso não acontecer. "Ela só dá gosto de barro se não for bem tratada. Se o produtor alimenta pouco a tilápia, ela vai se mexer muito no fundo, onde está a lama. O segredo é você ter qualidade de água", disse o produtor Rosélio Geraldo.

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