Muro desaba, atinge casa e tomba escavadeira em Jerônimo Monteiro

A queda de um muro de contenção danificou uma casa e fez uma escavadeira tombar em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (31) na Rua Domingos Giry de Castro, no bairro Paraná, durante uma vistoria realizada pela Prefeitura para corrigir infiltrações. Imagens de uma câmera de segurança (veja acima) mostram um homem conseguindo fugir no momento exato do desabamento.
Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu. "O caos aqui 'tá' feito [...] o muro caiu com a casa do meu pai e tinha gente lá dentro na hora", contou Douglas França, que explicou que a madrasta estava na residência no momento do incidente. Ele explicou que, mesmo não se ferindo, a mulher se assustou, passou mal e foi levada ao hospital.
De acordo com a Prefeitura de Jerônimo Monteiro, as infiltrações no muro foram agravadas após o recente período de chuvas na cidade. A área foi isolada e a Defesa Civil Municipal atua para garantir a segurança dos moradores. Além disso, a Secretaria de Obras já iniciou o processo de avaliação técnica para a reconstrução da estrutura.