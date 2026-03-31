Muro desaba, atinge casa e tomba escavadeira em Jerônimo Monteiro

Com a queda do muro de contenção, muita terra foi parar na casa abaico e uma máquina que atuava na obra ombou

De acordo com a Prefeitura de Jerônimo Monteiro, as infiltrações no muro foram agravadas após o recente período de chuvas na cidade. A área foi isolada e a Defesa Civil Municipal atua para garantir a segurança dos moradores. Além disso, a Secretaria de Obras já iniciou o processo de avaliação técnica para a reconstrução da estrutura.