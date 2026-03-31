Bárbara Coelho é a nova sócia e embaixadora do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Reprodução

O Rio Branco anunciou a entrada da jornalista e apresentadora capixaba, Bárbara Coelho, como sócia e embaixadora do clube. O acordo foi oficializado neste domingo (29) e marca um feito inédito: Bárbara torna-se a primeira mulher a ocupar a posição de sócia na SAF do clube capixaba, e uma das primeiras no futebol brasileiro.

A chegada da comunicadora integra o plano estratégico de fortalecimento e expansão do Rio Branco, iniciado em 2024 com a implementação da SAF. Desde o início do projeto, o clube apresenta evolução em indicadores esportivos e de gestão, com títulos e crescimento de receitas e média de público.

Além de sócia, Bárbara Coelho também atuará como embaixadora do Rio Branco, contribuindo para a ampliação da presença do clube em nível nacional. Sua entrada reforça um movimento estruturado da SAF em promover maior diversidade e ampliar o protagonismo feminino em posições estratégicas dentro do futebol.

“Ter uma mulher como sócia e embaixadora de um clube profissional é um movimento que amplia a representatividade feminina em posições de liderança no futebol. A Bárbara terá papel fundamental em nossa estrutura, incentivando que mais mulheres ocupem esse espaço por direito”, destacou o CEO do Rio Branco, Renato Antunes.

Natural de Vitória, Bárbara Coelho possui trajetória consolidada no jornalismo esportivo. Ao longo da carreira, participou da cobertura de grandes eventos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Por sete anos, esteve à frente do Esporte Espetacular, principal programa esportivo da TV Globo.