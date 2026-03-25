Futebol Capixaba

Porto Vitória perde para o Gama na estreia da Copa Verde

Ambos os times atuaram com reservas, no jogo disputado no Kleber Andrade

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:52

Porto Vitória x Gama, pela Copa Verde 2026 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Atuando com um time alternativo e formado por jogadores reservas, o Porto Vitória estreou com derrota na Copa Verde 2026. Na noite desta quarta-feira, pela rodada de abertura do Grupo Centro-Oeste B, Verdão da Capital perdeu para o Gama, por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade. O gol do time candango foi marcado pelo centroavante Luan, no segundo tempo.

Com a vitória, o Gama soma os seus três primeiros pontos e larga na frente no Grupo B, do Centro-Oeste. O Porto Vitória fica sem pontuar na chave que ainda tem Cuiabá, Tocantinópolis, Anápolis, Atlético-GO.

A Copa Verde 2026 prossegue no final de semana, com os jogos da segunda rodada do Grupo Centro-Oeste A. No sábado, às 19h30 (de Brasília), o Gama recebe o Cuiabá, no estádio Bezerrão, em Brasília. O Porto Vitória volta a campo no domingo, às 17h, quando recebe o Atlético-GO, no Kleber Andrade, em Cariacica.

O jogo

Porto Vitória x Gama, pela Copa Verde 2026 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Mesmo em um jogo movimentado e com boas chances para os dois lados, Porto Vitória e Gama não saíram do zero no primeiro tempo. O time capixaba começou melhor e levou perigo logo nos minutos iniciais, mas o Gama passou a controlar as ações, criando as principais oportunidades da etapa. A equipe visitante desperdiçou chances claras, especialmente com Danilinho e Luan, que falharam em finalizações dentro da área. Nos minutos finais, o Porto conseguiu equilibrar novamente a partida, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

No segundo tempo, o Gama foi mais eficiente e confirmou a vitória sobre o Porto Vitória. Após um início de pouca intensidade, o gol saiu aos 11 minutos, quando Kennedy bateu cruzado e Luan apareceu para abrir o placar. A equipe visitante manteve o controle das ações e ainda criou chances para ampliar, exigindo boas defesas de Léo Rodrigues. Na reta final, o Porto tentou pressionar e quase conseguiu o empate, nos acréscimos, quando Miguel finalizou por cobertura, após falha do goleiro Leandro, e Darlan salvou em cima da linha, garantindo o triunfo fora de casa.

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