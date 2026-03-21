Futebol Capixaba

Porto derrota o Serra e fica perto do título do Campeonato Capixaba

Rian Felipe, Vitinho Rangel e Luiz Henrique marcaram os gols

Publicado em 21 de março de 2026 às 18:25

Porto Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Porto Vitória derrotou o Serra e abriu vantagem na luta pelo título do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste sábado, no estádio Kleber Andrade, o Verdão venceu o jogo de ida das finais, por 3 a 1. Rian Felipe, Vitinho Rangel e Luiz Henrique marcaram os gols do Porto e Knupp descontou para o Cobra-Coral, que jogou com um jogador a menos desde os quatro minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Ruan Lopes foi expulso.

Com o triunfo de 3 a 1, o Porto Vitória pode perder pelo placar mínimo, no jogo da volta, que mesmo assim garante o título inédito e a vaga para a Série D do Brasileirão 2027. Ao Serra resta apenas vencer por três gols de diferença para conquistar a sua sétima taça do Estadual. Caso o Cobra-Coral vença por dois gols de vantagem, o campeão será decidido nas cobranças de pênaltis.

O segundo e decisivo jogo das finais do Campeonato Capixaba 2026, entre Serra e Porto Vitória, acontece no próximo sábado, às 16h, também no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

O jogo

Porto Vitória x Serra Crédito: Rebeca Santos/Núcleo Desporte

O Porto Vitória saiu na frente do Serra e foi para o intervalo vencendo por 2 a 1, no jogo de ida da final do Campeonato Capixaba. A equipe mandante começou em ritmo forte e abriu o placar logo aos dois minutos, com Rian Felipe, após passe de Vitinho Rangel. Mantendo a pressão, o Verdão ampliou aos 11, quando Vitinho Rangel apareceu na área para cabecear após cruzamento de Matheus Firmino. O Serra conseguiu reagir aos 23 minutos, com o volante Knupp, aproveitando sobra dentro da área. O restante do primeiro tempo foi marcado por equilíbrio, com chances para os dois lados.

No segundo tempo, o Porto Vitória administrou a vantagem diante do Serra e contou com um fator decisivo logo no início: a expulsão de Ruan Lopes, após toque de mão como último homem. Mesmo com um a menos, o Cobra-Coral tentou reagir e criou boas chances, como com Knupp e Rickelmi, mas parou na falta de precisão. Com superioridade numérica, o Porto passou a controlar mais a posse e pressionar em busca do terceiro gol, que saiu já nos acréscimos, quando Luiz Henrique aproveitou sobra na área após, uma falha coletiva da defesa serrana. Assim, o Verdão confirmou a vitória por 3 a 1 e abriu vantagem importante no jogo de ida da final do Campeonato Capixaba.

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