Futebol Capixaba

Rio Branco vence o Vila Nova na estreia da Copa Verde

Alex Galo marcou o gol do time capixaba

Publicado em 24 de março de 2026 às 21:14

Rio Branco-ES x Vila Nova, pela Copa Verde 2026 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Rio Branco-ES estreou com vitória na Copa Verde 2026. Na noite desta terça-feira, pela rodada de abertura do Grupo Centro-Oeste A, Capa-Preta derrotou o Vila Nova, que jogou com o time sub-20, por 1 a 0. O meio de campo Alex Galo, no segundo tempo, marcou o gol do Brancão, na partida disputada no Kleber Andrade.

Com a vitória, o Rio Branco-ES soma os seus três primeiros pontos e larga na frente no Grupo A, do Centro-Oeste. O Vila Nova fica sem pontuar na chave que ainda tem Operário-MS, Primavera-MT, Araguaína e Capital-DF.

A Copa Verde 2026 prossegue no final de semana, com os jogos da segunda rodada do Grupo Centro-Oeste A. No sábado, às 20h30 (de Brasília), o VIla Nova recebe o Operário-MS, no OBA, em Goiânia. O Rio Branco-ES volta a campo no domingo, às 16h, quando visita o Capital-DF, no Estádio JK, em Brasília.

O jogo

O Rio Branco-ES encontrou dificuldades diante de um Vila Nova alternativo, formado majoritariamente por jogadores do sub-20, e o primeiro tempo terminou empatado sem gols pela Copa Verde. Apesar de maior volume ofensivo, o time capixaba pecou na criação e nos erros de passe, enquanto o Vila Nova levou muito perigo nos contra-ataques, especialmente em grande chance aos 24 minutos, quando Jackson entrou livre, driblou o goleiro Andrey e finalizou, mas Darlan salvou em cima da linha. Na reta final, o goleiro Gabriel Átila também se destacou com boas defesas, enquanto Breno Melo e David Lopes tentaram pelo lado do Rio Branco, sem sucesso, mantendo o placar zerado até o intervalo.

No segundo tempo, o Rio Branco-ES conseguiu transformar o maior volume em vantagem e garantiu a vitória. O gol decisivo saiu aos 13 minutos, quando Breno Melo fez boa jogada pela esquerda e serviu Alex Galo, que acertou um belo chute da entrada da área. Após sair na frente, o Rio Branco passou a controlar mais o jogo, mas ainda criou chances para ampliar, como na finalização de Breno Melo defendida por Gabriel Átila. O Vila Nova tentou responder em contra-ataques, mas encontrou dificuldades diante da defesa capixaba, que segurou o resultado até o apito final.

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