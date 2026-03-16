Futebol capixaba

Conheça os times capixabas que jogarão a Copa do Brasil 2027

Serra, Porto Vitória e Vitória serão os representantes do Espírito Santo na competição nacional

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:58

Taça da Copa do Brasil Crédito: CBF

Ao fim das semifinais do Campeonato Capixaba 2026, além dos finalistas, também foram definidos os representantes capixabas que disputarão a Copa do Brasil 2027: Serra, Porto Vitória e Vitória. O Estado passou a ter três times na disputa após as mudanças da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)no calendário do futebol masculno profissional, ocorridas em outubro do ano passado.

Os critérios de classificação definem que as vagas fossem distribuídas a partir do desempenho das equipes nas competições estaduais. No caso do Espírito Santo, o regulamento do Campeonato Capixaba prevê que os dois finalistas tenham os passaportes para o torneio nacional carimbados diretamente. Além disso, para este ano e 2027, foi acordado entre a Federação e os clubes que a terceira vaga fosse para o time com a terceira melhor campanha geral.

Porto Vitória e Serra ferão a final do Campeonato Capixaba 2026 Crédito: Heitor Robers

Porto Vitória

O Porto Vitória conquistou a vaga para jogar a Copa do Brasilpela segunda vez consecutiva, ao avançar às finais do Campeonato Capixaba 2026, neste sábado, quando virou para cima do Vitória. Neste ano, em sua primeira participação, o Verdão da Capital jogou contra o Avaí, na segunda fase, e acabou derrotado por 3 a 0, na Ressacada.

Serra

O Serra conquistou a vaga para novamente jogar a Copa do Brasil ao avançar às finais do Campeonato Capixaba 2026, neste domingo, quando eliminou o Vilavelhense, e vai disputar o torneio pela sétima vez. O Cobra-Coral jogou o torneio nacional pela primeira vez em 2000, quando foi eliminado pelo Santos. Depois sofreu mais quatro quedas na primeira fase contra América-MG, Brasiliense, Ipatinga e CSA. Em 2019, na sua última presença, o Serra passou pelo Remo e, na sequência, caiu para o Vasco.

Vitória

O Vitória foi o primeiro time do Espírito Santo classificado para a Copa do Brasil 2027. A vaga foi conquistada precocemente, ao fim das quartas de final, quando bateu o Forte por 4 a 1 no jogo de volta e carimbou o passaporte para as semifinais, somando uma pontuação suficiente para garantí-lo como, no mínimo, o terceiro melhor colocado geral da competição. Esta será sexta participação na história do Alvianil.

Forte x Vitória Crédito: Clara Fafá

Possíveis mudanças para 2028

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa sexta-feira as novas diretrizes para a Copa do Brasil dos próximos dois anos. A principal mudança é com relação aos indicação de clubes via copas estaduais, determinação que pode afetar o futuro do futebol capixaba a partir da temporada de 2028. Já para o próximo ano, as federações ranqueadas entre a 15ª e 27ª posições no Ranking da CBF com até três vagas, como é o caso do Espírito Santo, podem destinar uma delas para torneios seletivos, e não apenas para os campeonatos estaduais, como antes.

É válido salientar que o regulamento do Campeonato Capixaba prevê que os dois finalistas tenham os passaportes para o torneio nacional carimbados diretamente. Além disso, para este ano e 2027, foi acordado entre a Federação e os clubes que a terceira vaga fosse para o time com a terceira melhor campanha. Porém, o regulamento do Estadual também não traz especificado que esta vaga remanescente vá para o terceiro colocado geral, abrindo um precende para uma mudança caso não existise o acordo prévio estabelecido entre a Federação Capixaba de Futebol (FES) e os clubes.

De acordo com o presidente da FES, Gustavo Vieira, existe a possibilidade de uma mudança e que a terceira vaga seja deixe de ser disputada no Campeonato Capixaba. “Para 2027 já ficou estabelecido com os clubes que a vaga ficaria com o terceiro colocado da Série A, a exemplo do ocorrido em 2026. Para a Copa do Brasil de 2028 vamos discutir com os clubes”, disse Gustavo Vieira.

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