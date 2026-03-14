Futebol Capixaba

Porto Vitória protagoniza virada histórica e vai às finais do Campeonato Capixaba

No tempo normal, Verdão goleou o Vitória, após perder de 4 a 0 no jogo de ida, e se classificou nas penalidades

Publicado em 14 de março de 2026 às 18:47

Porto Vitória Crédito: Igor Dadalto

O Porto Vitória protagonizou uma das maiores viradas da história do Campeonato Capixaba e é primeiro finalista. Na tarde deste sábado, debaixo de muita chuva, o Verdão goleou o Vitória-ES, por 5 a 1, no jogo de volta das semifinais, disputado no Salvador Costa. Como havia sido derrotado, na ida, por 4 a 0, a decisão foi para as cobranças de pênaltis e o Porto saiu vitorioso com o placar de 5 a 4.

Classificado, o Porto Vitória vai decidir o título do Campeonato Capixaba contra o vencedor do confronto entre Serra e Vilavelhense. Na partida de ida, o Cobra-Coral venceu por 2 a 1. A volta acontece neste domingo, no estádio Robertão.

Com a classificação heroica para as finais do Campeonato Capixaba, o Porto Vitória conquistou a vaga para a Copa do Brasil 2027. Mesmo eliminado, o Vitória-ES também vai jogar o torneio nacional no ano que vem, porque se despediu do Estadual na terceira colocação.

De acordo com a tabela da Federação de Futebol (FES), os jogos das finais do Campeonato Capixaba 2026 estão previstos para os dois próximos sábados - 21 e 28 de março.

Eliminado do Campeonato Capixaba, o Vitória-ES agora volta as suas atenções para a disputa da Série D do Brasileirão e da Copa Espírito Santo. No torneio nacional, o Alvianil estreia no dia 4 de abril. O clube ainda aguarda a definição do adversário. Já na Copa ES, o time de Bento Ferreiro começa a sua trajetória contra o Sport-ES, no dia 18 de abril.

O jogo

O Porto Vitória fez uma etapa inicial dominante diante do Vitória-ES e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O Verdão abriu o placar logo no primeiro minuto, com Rian Felipe, após bate e rebate na pequena área. Com mais intensidade e aproveitando as chances criadas, a equipe ampliou aos 44 minutos, quando Matheus Firmino recebeu passe de Vitinho Rangel e finalizou na saída do goleiro. Já nos acréscimos, aos 51, Vitinho Rangel finalizou, a bola bateu na trave, no goleiro Paulo Henrique e entrou após desvio contra de Gustavo Tonoli, consolidando a vantagem parcial. O primeiro tempo ainda teve clima tenso, com chuva forte, cartões e expulsões no banco do Vitória-ES, incluindo o técnico Rafael Soriano.

No segundo tempo, o Vitória-ES tentou reagir e chegou a diminuir a desvantagem com Truyts, aos 10 minutos, após jogada em escanteio. No entanto, o Porto Vitória manteve a postura ofensiva e voltou a ampliar com um belo chute de Thallysson, aos 21, antes de marcar o quinto gol aos 35 minutos, quando Vitinho Rangel ajeitou de cabeça para Adriano Bispo driblar o goleiro e balançar as redes. Com o placar agregado empatado em 5 a 5, a decisão da vaga foi para para as cobranças de pênaltis.

As penalidades

Nas cobranças de pênaltis, o Porto Vitória começou desperdiçando com Vitinho Rangel, que acertou o travessão, e o Vitória abriu vantagem com Tony. Em seguida, Thallysson empatou para o Verdão, Magatão recolocou o Alvianil à frente e Adriano Bispo voltou a igualar. Canário marcou para o Vitória, enquanto Luiz Henrique deixou tudo igual novamente. A disputa ganhou contornos decisivos quando o goleiro Rafael Mariano defendeu a cobrança de Gualberto. Reniê colocou o Porto em vantagem, Alexsandro converteu e levou a disputa para as alternadas. Nelas, Vini Moura marcou para o Porto Vitória e Patrick Cruz isolou a cobrança do Vitória-ES, garantindo a classificação do Verdão para a final.

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