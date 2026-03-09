Futebol capixaba

Matheus Firmino reconhece desatenção do Porto Vitória, após goleada na semifinal do Capixaba

Verdão perdeu por 4 a 0 para o Vitória, no jogo de ida, disputado no Kleber Andrade

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:51

Matheus Firmino em disputa de bola com jogadores do Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Porto Vitória se distanciou da decisão do título do Campeonato Capixaba. Neste domingo, o Verdão perdeu por 4 a 0 para o Vitória-ES, pelo jogo de ida das semifinais do Estadual. A bola rolou no estádio Kleber Andrade, e agora o objetivo do Porto passa a ser aplicar uma goleada fora de casa para se manter vivo na competição.

Segundo o meia-atacante do Porto Vitória, Matheus Firmino, o resultado era longe do que esperavam. Ele atribui a má atuação do clube à falta de concentração e erros em momentos pontuais da partida que se tornaram críticos e foram bem aproveitados pela equipe alvianil.

"A gente realmente não esperava esse placar elástico, mas esses resultados acontecem no futebol. Não foi por falta de empenho e dedicação nossa. Acho que foi um pouco mais de desatenção. A gente entrou um pouco desligado, e eles aproveitaram nossos erros e acabaram fazendo os gols. Na saída ali para tentar diminuir, eles ampliaram e fecharam o caixão. A gente não poderia dar essa brecha nesse jogo de 180 minutos", disse Matheus Firmino para a TV Gazeta.

Foco em reverter o placar

Com o resultado, resta ao Porto Vitória apenas vencer por, pelo menos, cinco gols de vantagem para ir à decisão. Caso o Verdão devolva o placar com quatro gols de diferença, a disputa será nas cobranças de pênaltis. O meia falou sobre o mental após a goleada e que, mesmo com um desafio grande pela frente, o time está unido e focado em conquistar a classificação.

"Agora é trabalhar durante a semana, e ouvir o que o professor João tem para falar. Se Deus quiser, a gente consegue chegar no resultado. É bem difícil, mas nada é impossível. Já vivi muitas coisas no futebol, então acredito eu que a gente tem capacidade e a gente vai buscar. Ninguém está desacreditando do nosso elenco", concluiu.

O segundo e decisivo jogo das semifinais do Campeonato Capixaba 2026, entre Vitória-ES e Porto Vitória, acontece no próximo sábado, às 16h, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta