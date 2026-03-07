Futebol Capixaba

Serra abre vantagem na disputa por vaga para finais do Capixaba

Cobra-Coral derrotou o Vilavelhense, no jogo de ida das semifinais

Publicado em 7 de março de 2026 às 18:24

O Serra saiu na frente nas semifinais do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste sábado, o Cobra-Coral venceu o Vilavelhense, por 2 a 1, no jogo de ida disputado no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Dandan, em um pênalti "atrapalhado", e Marcudinho deixaram o Tricolor em vantagem.

Com a vitória na ida, o Serra pode até empatar, na partida de volta, que mesmo assim avança às finais do Campeonato Capixaba e garante a vaga para a Copa do Brasil de 2027. Para o Vilavelhense seguir sonhando com o título inédito precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. Em caso de vitória simples do Vila, a definição do finalista será nas cobranças de pênaltis.

O jogo de volta das semifinais do Campeonato Capixaba 2026, entre Serra e Vilavelhense, acontece no próximo domingo, às 16h, no estádio Robertão, em Serra Sede.

O jogo

No primeiro tempo, o Serra controlou as ações e chegou com perigo, abrindo o placar com Dandan, em pênalti convertido de forma atrapalhada. Na cobrança, o atacante escorregou e logo se levantou para bater no canto direito do goleiro João Victor. Antes do intervalo, Marcudinho, que havia sofrido a penalidade, voltaria a ganhar destaque ao marcar o segundo do Tricolor Serrano. O Vilavelhense ofereceu perigo com Diogo Bolt mas não conseguiu marcar.

O segundo tempo foi de queda para o Serra e melhora para o Vilavelhense. A equipe canela-verde diminuiu o placar com gol de Palacios, aos 4 minutos, mas não criou muitas chances depois disso. O Tricolor Serrano, porém, não aproveitou a falta de atividade do adversário e produziu pouco igualmente.

