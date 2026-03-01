Futebol Capixaba

Veja os jogos das semifinais do Campeonato Capixaba 2026

Partidas do mata-mata estão previstas para os finais de semana dos dias 07 e 14 de março

Publicado em 1 de março de 2026 às 17:57

Vitória Crédito: André Serrão I Click do Lance

Quatro clubes ainda seguem na disputa pelo título do Campeonato Capixaba 2026 e pelas vagas para as Copas Verde e do Brasil e para a Série D do Brasileirão 2027. A fase de quartas de final do Estadual chegou ao fim, neste domingo, e foram definidos os confrontos das semifinais.

Dono da melhor campanha do Estadual, o Vitória-ES eliminou o Forte e agora enfrenta o Porto Vitória, que passou pelo Rio Branco-ES. Na outra semifinal, o Serra se classificou no duelo contra o Real Noroeste e pega o Vilavelhense, que tirou a Desportiva Ferroviária da disputa.

(1º) Vitória-ES x (5º) Porto Vitória

(2º) Serra x (3º) Vilavelhense



De acordo com o regulamento, as semifinais do Campeonato Capixaba 2026 são disputadas no formato de mata-mata e sem vantagem. Em caso de igualdade, na soma dos resultados das duas partidas, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. Os times de melhor campanha, em cada um dos confrontos (Vitória-ES e Serra) têm o mando de campo do segundo e decisivo jogo.

Os dias, horários e locais das duas partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semana dos 07 e 14 de março.

