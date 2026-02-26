Home
Serra vence o Real Noroeste e é semifinalista do Campeonato Capixaba

Marcudinho foi o herói da classificação do time serrano, que enfrenta Vilavelhense ou Desportiva

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 22:38

Marcudinho, Serra Crédito: Reprodução/TVE Espírito Santo

O Serra é o primeiro time classificado para as semifinais do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta quinta-feira, no estádio Robertão, o Cobra-Coral venceu o Real Noroeste, por 1 a 0, no jogo de volta das quartas de final. Como havia perdido por 2 a 1, na ida, o time serrano ficou com a vaga, por ter a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados. Marcudinho marcou o gol da vitória, nos acréscimos.

Nas semifinais, o Serra vai enfrentar o vencedor do confronto entre Vilavelhense e Desportiva Ferroviária. No jogo de ida, o times empataram em 1 a 1 e a volta acontece nesta sexta. O Vila tem a vantagem de jogar pelo empate.

De acordo com a tabela, publicada no site da Federação de Futebol (FES), os jogos das semifinais do Campeonato Capixaba estão previstos para serem realizados nos finais de semana dos dias 7 e 14 de março.

Eliminado do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste agora vai jogar a Série D do Brasileirão, a partir do dia 4 de abril. O time de Águia Branca ainda aguarda a definição dos grupos para conhecer os seus adversãrios na primeira fase.

O jogo

No primeiro tempo, o Serra tentou pressionar nas bolas paradas com Walney e em jogadas pela esquerda com Conrado, além de boa oportunidade em finalização de Chico salva pela zaga. O Real respondeu nos contra-ataques e teve a melhor chance da etapa, quando David Lima cruzou rasteiro e, sem goleiro, Marcelinho Castro finalizou por cima do gol.

No segundo tempo, o Serra foi mais agressivo e buscou o resultado que precisava diante do Real Noroeste. Logo no início, o time da casa teve pênalti a favor, após revisão do VAR, mas Patrick Leonardo parou em grande defesa de Giovani. A pressão continuou, com bola no travessão em falta cobrada por Walney e chute de Marcudinho na trave.

Mas, aos 48 minutos, o mesmo Marcudinho aproveitou escanteio e acertou um lindo voleio para marcar o gol da classificação. No fim, o jogo foi paralisado por uma falha parcial no sistema de iluminação. Quando a partida foi retomada, o Serra segurou a vantagem e confirmou a vaga nas semifinais do Campeonato Capixaba.

