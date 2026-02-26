Home
Rive, novo time profissional do Espírito Santo, anuncia reforma no seu estádio

Casa da equipe de Alegre deve ficar pronta em dezembro deste ano

Vinícius Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 16:49

Projeto do novo estádio do Rive
Projeto do novo estádio do Rive Crédito: Rive AC

O futebol do Espírito Santo ganhou um novo clube. O Rive deixa de ser um time amador e inicia suas atividades profissionais a partir do segundo semestre de 2026, com a entrada no Campeonato Capixaba Série B. Com o novo desafio, vêm também ambições maiores, começando pela reforma do estádio do clube, em Alegre.

Tradicional no futebol de várzea do interior, atualmente o time manda os seus jogos na Arena Rive, que tem capacidade para 400 pessoas. Com a reforma, que tem previsão para iniciar em maio, o estádio passará a contemplar 2150 pagantes sentados, um aumento de cerca de 430% no número de espectadores.

A informação foi confirmada pelo presidente do time alegrense, Jamilton Neves, que também falou sobre as especificações do projeto e da origem do investimento para a implementação da reforma.

"A área total do terreno do estádio é de 10 mil metros quadrados. A reforma está sendo idealizada por uma emenda parlamentar e com o auxílio da Prefeitura Municipal de Alegre, a previsão é de que termine em dezembro de 2026. Se Deus abençoar e a gente subir, ano que vem já teremos jogos dentro de casa", disse Jamilton.

O dirigente ainda garantiu que o projeto é chancelado pelas autoridades esportivas e estatais, com respaldo técnico da Federação Capixaba de Futebol e do Corpo de Bombeiros.

"Já vai sair com todos os laudos, todas as adequações que são necessárias. Já conversamos com a FES antes da reforma, e com os Bombeiros. Já vai vir tudo o que é necessário para receber jogos tanto da segunda como da primeira divisão", concluiu o mandatário.

Na Série B desta temporada, o clube vai mandar os seus jogos no Estádio Arsílio Caiado Ferreira, estádio de propriedade do Comercial de Alegre.

