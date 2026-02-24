Futebol Capixaba

Porto Vitória perde para o Atlético-MG e é eliminado da Copa do Brasil Sub-17

Time capixaba tentou o empate até o fim do jogo, mas se despediu da competição de base

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17:35

Atlético-MG x Porto Vitória, pela Copa do Brasil Sub-17 2026 Crédito: Elen Sá/BHFOTO

O Porto Vitória se despediu da Copa do Brasil Sub-17 2026. A eliminação veio com a derrota de 3 a 2 para Atlético-MG, na tarde desta terça-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Vinicius, Callegario e Marcos Heitor marcaram os gols do time mineiro. Pietro e Nathan Viana descontaram para a equipe capixaba.

Na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17, o Atlético-MG enfrenta o Flamengo, vencedor do duelo contra o Penharol-DF. A equipe mineira busca o bicampeonato do torneio após já ter sido campeã, em 2014.

De acordo com a tabela disponível no site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o Galo volta a jogar, pela Copa do Brasil Sub-17, no dia 3 de março e retorna no dia 10 do mesmo mês, para o jogo de volta. Em caso de igualdade na soma dos resultados dos dois jogos, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

O jogo

Atlético-MG x Porto Vitória, pela Copa do Brasil Sub-17 2026 Crédito: Elen Sá/BHFOTO

Na primeira etapa, o Galo foi superior e ofereceu perigo com cruzamentos na grande área, em maior parte oriundos dos pés do lateral Enzo Estevão. Em uma das oportunidades, Gabriel Balisa finalizou à queima roupa contra o gol defendido por Henzo, mas o goleiro do Porto fez bela defesa .

A partida ganhou mais ação no segundo tempo. Após a volta do intervalo, Vinicius inaugurou o placar aos 10 minutos, e Callegario fez o segundo na sequência. O Porto se manteve vivo com gol de Pietro, aos 18, mas viu Marcos Heitor fazer o terceiro do Atlético na marca dos 33. No fim da partida, Zambrana cometeu pênalti assinalado a favor do time capixaba, que foi cobrado por Nathan Viana e convertido, selando o placar final em 3 a 2.

