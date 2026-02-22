Home
>
Futebol Capixaba
>
Desportiva e Vila empatam no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba

Desportiva e Vila empatam no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba

Com vantagem, time de Vila Velha pode até empatar, na partida de volta

Sidney Magno

Editor-chefe do ge Espírito Santo / [email protected]

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:31

Desportiva x Vilavelhense
Desportiva x Vila Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Desportiva Ferroviária e Vilavelhense empataram no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste domingo, com o apoio de sua torcida, a Locomotiva saiu na frente, mas permitiu a reação do Vila, que jogou desde o primeiro tempo com um jogador a menos. Ruan Major e Davis marcaram os gols da partida que terminou em 1 a 1, disputada no Engenheiro Araripe.

Recomendado para você

Com vantagem, time de Vila Velha pode até empatar, na partida de volta

Desportiva e Vila empatam no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba

Com a participação de nove times, competição vale vagas para a Série D do Brasileirão e para uma das copas regionais: Verde ou Sul-Sudeste

FES divulga tabela da Copa Espírito Santo 2026

Gui Mendes abriu o placar para o Capa-Preta, mas Thallysson, de falta, deixou tudo igual

Rio Branco e Porto empatam na ida das quartas de final do Capixaba

Com o resultado, o Vilavelhense pode até empatar, no jogo de volta, que mesmo assim assegura a vaga para as semifinais. Por ter feito uma campanha superior, na primeira fase, o Vila tem a vantagem da igualdade na soma dos resultado das duas partidas. Para a Desportiva Ferroviária resta apenas vencer para seguir na disputa.

O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba, entre Desportiva Ferroviária e Vilavelhense, acontece na próxima sexta-feira, às 20h, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

Desportiva x Vilavelhense
Desportiva x Vila Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Após um início equilibrado, com o Vilavelhense chegando a marcar com Kelvin — em lance anulado por impedimento —, a Tiva abriu o placar aos 12 minutos, com Ruan Major, recebendo um passe de Mariano, nas costas da defesa. Depois do gol, o time grená passou a controlar as ações, mesmo com o gramado prejudicando a troca de passes. O Vilavelhense ainda teve outro gol anulado, desta vez por falta em Pedro Zanetti após cobrança de falta. Aos 38 minutos, a Tiva ficou com um jogador a mais, quando Palácios foi expulso, após revisão do VAR por falta em Tiago Moura, que avançava em direção ao gol.

No segundo tempo, a Desportiva Ferroviária não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e viu o Vilavelhense crescer na partida, mesmo com um jogador a menos. A Tiva tentou controlar a posse e levou perigo em bolas paradas, mas pecou na criação. O Vila, mais incisivo, quase marcou com Kelvin e acertou a trave em chute de Alberto, até chegar ao empate aos 29 minutos. No lance de bola parada, Alberto cobrou falta para a área, Pedro Zanetti espalmou e Davis aproveitou o rebote para marcar de cabeça. Na reta final, o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados, mas o placar permaneceu igual.

Leia mais

Imagem - Rio Branco e Porto empatam na ida das quartas de final do Capixaba

Rio Branco e Porto empatam na ida das quartas de final do Capixaba

Imagem - Real derrota o Serra na abertura do mata-mata do Campeonato Capixaba

Real derrota o Serra na abertura do mata-mata do Campeonato Capixaba

Imagem - Desportiva vence nos pênaltis e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Desportiva vence nos pênaltis e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais