Desportiva e Vila empatam no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:31
Desportiva Ferroviária e Vilavelhense empataram no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste domingo, com o apoio de sua torcida, a Locomotiva saiu na frente, mas permitiu a reação do Vila, que jogou desde o primeiro tempo com um jogador a menos. Ruan Major e Davis marcaram os gols da partida que terminou em 1 a 1, disputada no Engenheiro Araripe.
Com o resultado, o Vilavelhense pode até empatar, no jogo de volta, que mesmo assim assegura a vaga para as semifinais. Por ter feito uma campanha superior, na primeira fase, o Vila tem a vantagem da igualdade na soma dos resultado das duas partidas. Para a Desportiva Ferroviária resta apenas vencer para seguir na disputa.
O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba, entre Desportiva Ferroviária e Vilavelhense, acontece na próxima sexta-feira, às 20h, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.
O jogo
Após um início equilibrado, com o Vilavelhense chegando a marcar com Kelvin — em lance anulado por impedimento —, a Tiva abriu o placar aos 12 minutos, com Ruan Major, recebendo um passe de Mariano, nas costas da defesa. Depois do gol, o time grená passou a controlar as ações, mesmo com o gramado prejudicando a troca de passes. O Vilavelhense ainda teve outro gol anulado, desta vez por falta em Pedro Zanetti após cobrança de falta. Aos 38 minutos, a Tiva ficou com um jogador a mais, quando Palácios foi expulso, após revisão do VAR por falta em Tiago Moura, que avançava em direção ao gol.
No segundo tempo, a Desportiva Ferroviária não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e viu o Vilavelhense crescer na partida, mesmo com um jogador a menos. A Tiva tentou controlar a posse e levou perigo em bolas paradas, mas pecou na criação. O Vila, mais incisivo, quase marcou com Kelvin e acertou a trave em chute de Alberto, até chegar ao empate aos 29 minutos. No lance de bola parada, Alberto cobrou falta para a área, Pedro Zanetti espalmou e Davis aproveitou o rebote para marcar de cabeça. Na reta final, o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados, mas o placar permaneceu igual.
