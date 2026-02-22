Futebol Capixaba

Desportiva e Vila empatam no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba

Com vantagem, time de Vila Velha pode até empatar, na partida de volta

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 18:31

Desportiva x Vila Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Desportiva Ferroviária e Vilavelhense empataram no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste domingo, com o apoio de sua torcida, a Locomotiva saiu na frente, mas permitiu a reação do Vila, que jogou desde o primeiro tempo com um jogador a menos. Ruan Major e Davis marcaram os gols da partida que terminou em 1 a 1, disputada no Engenheiro Araripe.

Com o resultado, o Vilavelhense pode até empatar, no jogo de volta, que mesmo assim assegura a vaga para as semifinais. Por ter feito uma campanha superior, na primeira fase, o Vila tem a vantagem da igualdade na soma dos resultado das duas partidas. Para a Desportiva Ferroviária resta apenas vencer para seguir na disputa.

O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba, entre Desportiva Ferroviária e Vilavelhense, acontece na próxima sexta-feira, às 20h, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

Desportiva x Vila Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Após um início equilibrado, com o Vilavelhense chegando a marcar com Kelvin — em lance anulado por impedimento —, a Tiva abriu o placar aos 12 minutos, com Ruan Major, recebendo um passe de Mariano, nas costas da defesa. Depois do gol, o time grená passou a controlar as ações, mesmo com o gramado prejudicando a troca de passes. O Vilavelhense ainda teve outro gol anulado, desta vez por falta em Pedro Zanetti após cobrança de falta. Aos 38 minutos, a Tiva ficou com um jogador a mais, quando Palácios foi expulso, após revisão do VAR por falta em Tiago Moura, que avançava em direção ao gol.

No segundo tempo, a Desportiva Ferroviária não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e viu o Vilavelhense crescer na partida, mesmo com um jogador a menos. A Tiva tentou controlar a posse e levou perigo em bolas paradas, mas pecou na criação. O Vila, mais incisivo, quase marcou com Kelvin e acertou a trave em chute de Alberto, até chegar ao empate aos 29 minutos. No lance de bola parada, Alberto cobrou falta para a área, Pedro Zanetti espalmou e Davis aproveitou o rebote para marcar de cabeça. Na reta final, o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados, mas o placar permaneceu igual.

