Desportiva vence nos pênaltis e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Time capixaba passa pelo Sampaio Corrêa-RJ e agora pega o Sport Recife

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 22:37

Desportiva Crédito: Laila Pecorari

A Desportiva Ferroviária está classificada para a segunda fase da Copa do Brasil 2026. No jogo de abertura do torneio, realizado na noite desta terça-feira de carnaval, a Locomotiva Grená empatou com o Sampaio Corrêa-RJ, no tempo normal, em 1 a 1. Com o resultado, a disputa foi para os pênaltis e a Tiva saiu com a vitória, por 3 a 1, no estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

A classificação é inédita para a Desportiva Ferroviária. O time capixaba, que neste ano disputa pela 10ª vez o torneio, nunca havia alcançado a segunda fase. Com a vaga, a Locomotiva embolsa mais R$ 830 mil, além dos R$ 400 mil que recebeu antes desse jogo.

Classficada para a segunda fase da Copa do Brasil, a Desportiva Ferroviária enfrenta o Sport Recife. O jogo único acontece no dia 5 de março, às 19h (de Brasília), com o mando de campo do time capixaba.

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária, pela Copa do Brasil 2026 Crédito: Laila Pecorari

Após a disputa da Copa do Brasil, Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária voltam as atenções para os seus respectivos estaduais. Na sexta-feira, às 20h (de Brasília), o Galinho da Serra recebe a Portuguesa-RJ, no Lourivaldão, em Saquarema. No domingo, às 16h, a Locomotiva Grená enfrenta o Vilavelhense, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.

O jogo

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária, pela Copa do Brasil 2026 Crédito: Laila Pecorari

O primeiro tempo entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária foi equilibrado. O Galinho começou pressionando a saída de bola e levou perigo cedo, exigindo boa defesa de Pedro Zanette em finalização de Luan Gama. A Locomotiva equilibrou as ações ao longo da etapa, tentou acelerar pelos lados e teve boas oportunidades em contra-ataques, principalmente com Ruan, que acertou o travessão após um passe elevado de Mariano. Apesar do volume alternado e de algumas escapadas perigosas, as equipes pecaram na criação e nas finalizações, terminando a primeira etapa sem gols.

O segundo tempo entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva Ferroviária foi eletrizante e terminou empatado, levando a decisão para os pênaltis. Após início movimentado e boas defesas de Pedro Zanette em chute forte de Pablo, a Desportiva abriu o placar aos 24 minutos com um golaço de Tiago Moura, que acertou um belo chute de direita em Saquarema. O Sampaio cresceu na reta final, passou a pressionar e chegou ao empate aos 42, quando Octávio converteu pênalti sofrido por Pablo, deslocando o goleiro grená. Nos acréscimos, o time da casa ainda desperdiçou duas chances incríveis com Marreta e Alan, mantendo o empate até o apito final e levando a disputa para as penalidades.

