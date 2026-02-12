Home
Veja os confrontos das quartas de final do Campeonato Capixaba 2026

Jogos do mata-mata acontecem após o carnaval

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 22:28

Desportiva
Desportiva Crédito: Laila Pecorari

Oito clubes ainda seguem na disputa pelo título do Campeonato Capixaba 2026 e pelas vagas para as Copas Verde e do Brasil e para a Série D do Brasileirão 2027. A primeira fase do Estadual chegou ao fim, nesta quinta-feira, e foram definidos os confrontos das quartas de final.

Primeiro colocado, o Vitória-ES enfrenta o Forte, que ficou na 8ª posição. Vice-líder, o Serra pega o Real Noroeste, sétimo colocado. Terceiro lugar, o Vilavelhense duela contra a Desportiva Ferroviária, que terminou em sexto. Por último, quarto colocado, o Rio Branco-ES confronta o Porto Vitória, quinto lugar.

  • (1º) Vitória-ES x (8º) Forte
  • (4º) Rio Branco-ES x (5º) Porto Vitória
  • (2º) Serra x (7º) Real Noroeste
  • (3º) Vilavelhense x (6º) Desportiva Ferroviária

De acordo com o regulamento, os quatro primeiros colocados (Vitória-ES, Serra, Vilavelhense e Rio Branco-ES) têm a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados das duas partidas. Além disso, eles possuem o mando de campo do segundo e decisivo jogo.

Os dias, horários e locais das duas partidas ainda serão oficializados pela Federação de Futebol (FES). De acordo com a tabela original, os jogos de ida e volta estão previstos para os finais de semana dos 21 e 28 de fevereiro. 

