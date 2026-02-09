Futebol Capixaba

Porto vence Real em jogo contra o rebaixamento no Capixaba

Verdão sai da zona da degola e complica a situação do time de Águia Branca para a última rodada

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 03:28

Real Noroeste x Porto Vitória Crédito: Derley Ferreira/Real Noroeste FC

O Porto Vitória venceu o Real Noroeste por 1 a 0 , no estádio José Olimpio da Rocha, na noite deste domingo, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Capixaba 2026. Pedro Felipe foi o autor do gol do Verdão da Capital, que venceu a segunda no Estadual e saiu da zona de rebaixamento. Com o resultado, o Porto vai a 10 pontos e ganha um fôlego na briga para não cair.

Com a vitória, o Porto chegou a 10 pontos, e subiu para a sétima colocação. O Verdão tem dois pontos a mais que o Real Noroeste, que voltou a zona de rebaixamento, na nona colocação, após a derrota deste domingo.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue na segunda-feira com os jogos da nona e última rodada. Por determinação do regulamento, todos os jogos serão realizados simultaneamente, às 20h. O Porto Vitória recebe o Vilavelhense, no Kleber Andrade, em Cariacica, e o Real Noroeste visita o Capixaba, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

O primeiro tempo entre Real Noroeste e Porto Vitória foi marcado por muita disputa, nervosismo e baixo nível técnico, apesar das boas oportunidades criadas pelas duas equipes. O Porto começou melhor, com mais intensidade e chegou com perigo logo nos primeiros minutos em finalização de Victor Rangel, além de desperdiçar grande chance com Renato Henrique, que isolou cara a cara com o goleiro. O Real respondeu principalmente em jogadas pelas pontas, e quase abriu o placar aos 42 minutos, quando Marcelinho acertou uma bomba de fora da área que explodiu no travessão. A etapa inicial seguiu truncada, com muitas faltas e poucas conclusões no alvo.



O segundo tempo foi mais movimentado, ainda que bastante truncado, com o Porto Vitória sendo mais eficiente e decisivo. A equipe visitante passou a pressionar mais, levou perigo em finalizações de Luiz Henrique e Victor Rangel, e abriu o placar aos 28 minutos, quando Pedro Felipe desviou finalização de Wesllen e marcou o gol da vitória. O Real Noroeste até tentou reagir, passou a arriscar mais no campo ofensivo, mas encontrou dificuldades diante da boa organização defensiva do Porto.

