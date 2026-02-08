Futebol Capixaba

Capixaba vence e Desportiva fica em situação delicada no Estadual

Gian Carlos, de pênalti, marcou o gol da vitória sobre a Locomotiva Grená, no Araripe

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:38

Desportiva x Capixaba Crédito: Laila Pecorari

O Capixaba aproveitou o Engenheiro Araripe vazio, sem a presença de público, em decorrência de uma punição do TJD-ES, e derrotou a Desportiva Ferroviária, por 1 a 0, no jogo da oitava rodada do Campeonato Capixaba 2026. O gol do atacante Gian Carlos, de pênalti, na tarde deste domingo, deixou a sua equipe próxima da vaga e a grená com risco de rebaixamento.

Com o resultado, ao Capixaba chega aos 10 pontos ganhos, ultrapassa a Desportiva Ferroviária, que fica com oito e sobe para sexta colocação. O Tubarão pode conquistar a vaga para as quartas de final ainda neste domingo, caso o Real Noroeste vença o Porto Vitória.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue na quinta-feira com os jogos da nona e última rodada. Por determinação do regulamento, todos os jogos serão realizados simultaneamente, às 20h. A Desportiva Ferroviária pega o Forte, no estádio Almiro Ofranti, em Vargem Alta, enquanto o Capixaba enfrenta o Real Noroeste, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas chances claras entre Desportiva Ferroviária e Capixaba. A Tiva tentou explorar contra-ataques, mas pecou nos passes finais, enquanto o Capixaba levou mais perigo nas bolas paradas, especialmente em escanteio cobrado por Feijão que quase terminou em gol olímpico ao explodir no travessão de Pedro Zanette. Apesar da movimentação e de algumas finalizações sem direção, as defesas levaram a melhor e o duelo foi para o intervalo sem gols.

O segundo tempo foi marcado por poucas chances no início, mas cresceu em emoção na reta final. A Desportiva Ferroviária, que promoveu a estreia do atacante Kieza, criou as melhores oportunidades primeiro, parando em grandes defesas de Ésio e até acertando a trave. No entanto foi o Capixaba quem abriu o placar, após dois pênaltis. No primeiro, Pedro Zanette defendeu e cobrança de Gian Carlos. No segundo, marcado no rebote do primeiro, o mesmo Gian bateu, o goleiro chegou a defender parcialmente, mas a bola entrou. Nos acréscimos, a Tiva pressionou em busca do empate, mas o Capixaba administrou a vantagem e confirmou o triunfo no Engenheiro Araripe, que não recebeu público nesta tarde.

