Futebol Capixaba

Rio Branco e Forte empatam pela oitava rodada do Capixaba

Goleiro Bartô foi o nome do jogo de abertura da oitava e penúltima rodada da primeira fase

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 18:41

Rio Branco x Forte Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Rio Branco-ES e Forte empataram, em 0 a 0, no jogo de abertura da oitava e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Capixaba 2026. A grande atuação do goleiro Bartô garantiu o resultado necessário para a equipe de Castelo se juntar ao Capa-Preta e também assegurar uma vaga nas quartas de final.

Com o 0 a 0, o já classificado Rio Branco-ES chegou aos 12 pontos ganhos e segue na terceira colocação do Campeonato Capixaba. Com um ponto a menos está o Forte, na quarta colocação e agora 100% garantido no mata-mata.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue na quinta-feira com os jogos da nona e última rodada. Por determinação do regulamento, todos os jogos serão realizados simultaneamente, às 20h. O Rio Branco-ES visita o xará Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, e o Forete pega a Desportiva Ferroviária, no Almiro Ofranti, em Vargem Alta.

O jogo

Rio Branco x Forte Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O Rio Branco-ES dominou as ações durante o primeiro tempo, pressionou o Forte, mas parou em mais uma grande atuação do goleiro Bartô e na falta de pontaria nas finalizações. Thainler desperdiçou boa chance de cabeça, enquanto David Lopes e Darlan também levaram perigo em sequência, exigindo defesas importantes do goleiro adversário. Neto Oliveira ainda teve duas boas oportunidades nos minutos finais, ambas para fora. Forte sofreu com a lesão do zagueiro Lazio, substituído aos 25 minutos.

No segundo tempo, o Rio Branco-ES manteve a pressão e empilhou oportunidades, mas voltou a esbarrar em grande atuação do goleiro Bartô, que salvou o Forte em diversas finalizações de Edu, David Lopes e nas bolas alçadas na área. O Brancão ainda criou outras chances claras, como cabeceios de Edu e Thainler e finalização de Inácio por cima do gol. O time de Castelo segurou o resultado até o fim e assegurou a classificação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta