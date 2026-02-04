Futebol Capixaba

Rio Branco garante vaga para o mata-mata do Capixaba

Capa-Preta faz jogo seguro e supera o Capixaba com gols de Thainler e Gui Mendes, na reestreia do técnico Rodrigo César

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20:36

Capixaba x Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES se junta a Vitória-ES e Serra e é o terceiro time classificado para as quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta quarta-feira, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Capa-Preta derrotou o Capixaba, por 2 a 0, e assegurou a vaga antecipada. Thainler e Gui Mendes marcaram os gols do Brancão no jogo da sétima rodada da primeira fase do Estadual.

Com o resultado, o Rio Branco-ES chegou aos 11 pontos e aparece na terceira colocação, atrás de Serra e Vitória-ES. Do outro lado, o Capixaba sofre a quarta derrota, em sete jogos, se mantém com sete pontos e na sétima colocação.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da oitava e penúltima rodada. No sábado, às 16h, o Rio Branco-ES recebe o Forte, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Capixaba volta a campo no domingo, às 15h, quando visita a Desportiva Ferroviária, no Engenheiro Araripe.

O jogo

Capixaba x Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES foi mais eficiente no primeiro tempo e abriu o placar aos 16 minutos, quando Thainler aproveitou sobra na entrada da área e acertou um belo chute de três dedos no canto de Ésio.

Antes e depois do gol, o Capa-Pre criou as melhores oportunidades, como a finalização de Carlinhos para fora, a bicicleta de Neto Oliveira e um chute forte de Murilo Henrique defendido pelo goleiro. O Capixaba até respondeu em chance de Preto, bem defendida por Camilatto, mas teve dificuldades para transformar a posse em perigo real, e o intervalo chegou com vantagem alvinegra.

O Rio Branco-ES ampliou logo no início da etapa final. No lance, Gui Mendes aproveitou o rebote de Ésio, após finalização de Carlinhos e marcou o segundo gol. A vantagem trouxe tranquilidade ao Brancão, que passou a controlar totalmente a partida.

A equipe alvinegra seguiu criando boas chances com Neto Oliveira, David Lopes e Edu, obrigando o goleiro do Capixaba a fazer importantes defesas, além de ter um terceiro gol anulado por impedimento. Com o ritmo mais baixo após as substituições, o time administrou a vantagem até o fim e confirmou a vitória por 2 a 0, garantindo a classificação antecipada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta