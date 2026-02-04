Futebol Capixaba

Serra derrota Porto e garante a classificação antecipada no Capixaba

Com o resultado, Cobra-Coral assumiu a liderança momentânea do torneio

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 00:28

O Serra confirmou a classificação para o mata-mata do Campeonato Capixaba nesta terça-feira, após vencer o Porto Vitória, no Kleber Andrade, em Cariacica, por 1 a 0. Depois de primeira etapa dominada pelo Cobra-Coral, quando Dandan marcou o único gol do confronto, o Porto melhorou na segunda parte do embate, mas não conseguiu empatar.

Com a vitória, o Serra é novamente o líder do Campeonato Capixaba, precisando apenas de derrota do Vitória-ES para assegurar a primeira posição durante esta rodada. O Porto segue, por enquanto, na oitava colocação, com sete pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Real Noroeste, que tem cinco pontos e ainda não jogou na rodada.

Na sequência do Campeonato Capixaba, o Porto visita o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, às18h de domingo. Fechando a sétima rodada, o Serra encara o Vilavelhense no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, às 19h de segunda-feira.

O jogo

Em clima chuvoso, o Serra dominou o Porto Vitória na primeira etapa do confronto. Com atuação destaque de Dandan, que marcou o gol do Cobra-Coral, aos 27 minutos, o Tricolor Serrano chegou com perigo diversas vezes, e foi para o intervalo com vantagem no placar e em desempenho.

Na segunda parte do jogo, o Porto Vitória voltou melhor do vestiário e ofereceu perigo logo no primeiro lance, porém sem sucesso. O Verdão da Capital chegou ao ataque outras vezes e finalizou bem de fora da área, mas não conseguiu empatar a partida. O Serra teve ainda, uma grande chance no final do confronto, quando Dandan encontrou Conrado com um belo lançamento, mas Aydhan fez bela defesa na finalização do lateral-esquerdo serrano.

