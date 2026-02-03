Futebol Capixaba

Vilavelhense vence e complica o Rio Branco VN no Capixaba

Atacante Diogo Bolt marcou o único gol da partida disputada no Olímpio Perim

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:33

Rio Branco VN x Vilavelhense Crédito: Pablo Silva

O Vilavelhense deu um passo importante rumo à classificação para o mata-mata do Campeonato Capixaba 2026. A vitória do Vila por 1 a 0, na noite chuvosa desta terça-feira, no Olímpio Perim, também deixou o Rio Branco VN em situação complicada na luta para escapar do rebaixamento. O atacante Diogo Bolt marcou o único gol da partida de abertura da sétima rodada.

Com o resultado, o Vilavelhense chegou aos 10 pontos ganhos e agora ocupa a terceira colocação do Campeonato Capixaba. No outro lado, o Rio Branco VN segue sem vencer, com apenas quatro pontos e na última colocação, faltando dois jogos para o fim da primeira fase.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da oitava e penúltima rodada. No sábado, às 19h, o Rio Branco VN vai até o Salvador Costa, em Bento Ferreira, para enfrentar o líder Vitória-ES. O Vilavelhense volta a campo apenas na próxima segunda-feira, às 19h, quando enfrenta o Serra, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

Mesmo após chegar atrasado no jogo, em decorrência de um problema mecânico no seu ônibu, o Vilavelhense foi mais perigoso, criou as melhores chances e teve um gol anulado de Diogo Bolt por impedimento. A eficiência do Vila se transformou em gol aos 36 minutos, quando Alberto fez grande jogada na entrada da área e acionou Bolt, que finalizou colocado abrir o placar. O Rio Branco VN até tentou responder em finalizações de Júlio César e Vitinho Wallace, mas sofreu um duro golpe na reta final da etapa inicial, com a expulsão do zagueiro Igor Caldeira após revisão do VAR, deixando a equipe com um jogador a menos antes do intervalo.

No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos desde a etapa inicial, o Rio Branco VN tentou pressionar e criou boas chances, principalmente em finalizações de Júlio César e Fogliato, mas parou em defesas importantes do goleiro Lucão. O Vilavelhense soube administrar a vantagem, respondeu em contra-ataques e quase ampliou com Kelvin e, já nos minutos finais, com Bonete, que bateu cruzado e levou perigo. A etapa foi marcada pela chuva forte no Olímpio Perim e um clima tenso na reta final, com confusão à beira do campo, expulsão de Davi Silva, que estava no banco do Vila. Apesar da pressão final do time da casa, o Vilavelhense segurou o placar mínimo e garantiu uma vitória importante fora de casa.

