Vitória vence e garante vaga antecipada para o mata-mata do Capixaba

Time alvianil também retoma a liderança do Estadual

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18:18

Vitória-ES Crédito: André Serrão

O Vitória-ES é o primeiro time classificado para as quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste domingo, no jogo da sexta rodada, o Alvianil derrotou o Capixaba, por 2 a 0, no Salvador Costa, com dois gols do meia-atacante Gustavo Tonoli. Com o resultado, a equipe de Rafael Soriano também retomou a liderança do Estadual.

Mesmo com uma hipotética combinação de resultados negativos, até o fim da primeira, o Vitória-ES termina entre os oito primeiros colocados. Por isso, com 13 pontos, o líder está garantido no mata-mata. Já o Capixaba fica com sete pontos e cai para a sétima colocação.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da sétima rodada. Na quarta-feira, às 18h, o Capixaba enfrenta o Rio Branco-ES, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais tarde, às 21h, o Vitória-ES pega o Forte, no Almiro Ofranti, em Vargem Alta.

O jogo

O Vitória-ES foi superior no primeiro tempo e construiu a vantagem de 2 a 0 com autoridade diante do Capixaba. Logo no início, Patrick Cruz acertou a trave e deu o tom da pressão, que se confirmou aos nove minutos, quando Geisandro cruzou da esquerda e Gustavo Tonoli abriu o placar, de cabeça. O time da casa seguiu em cima, criou boas chances com Patrick Cruz e Canário e ampliou aos 20, novamente com Tonoli, após cobrança de escanteio de João Paulo. O Capixaba até chegou a marcar, em rebote aproveitado por Pepê, mas o gol foi anulado por impedimento. Antes do intervalo, Tonoli ainda arriscou de fora da área e quase marcou o terceiro, fechando um primeiro tempo de amplo controle do Vitória.

No segundo tempo, o Vitória-ES manteve o controle da partida, administrou a vantagem construída antes do intervalo e confirmou a classificação antecipada e a liderança. Mesmo com o Capixaba tendo mais posse de bola em alguns momentos, a equipe visitante pouco criou, enquanto o Alvianil levou perigo em finalizações de João Paulo e, já na reta final, com Cezini, que parou em grande defesa do goleiro Ésio. Com as substituições, o ritmo diminuiu, o Vitória passou a trocar passes e gastar o tempo, sofreu poucos sustos e apenas controlou o jogo até o apito final.

