Futebol Capixaba

Serra vence o Rio Branco VN e volta à liderança do Capixaba

Artilheiro do torneio, Patrick Leonardo balançou as redes pela única vez na partida de pênalti

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 09:53

Serra Crédito: Reprodução/TVE Espírito Santo

O Serra bateu o Rio Branco VN, em jogo que levou o Cobra-Coral à primeira posição do Campeonato Capixaba. Na partida disputada no Robertão, na Serra, neste sábado, o Tricolor Serrano marcou quando Patrick cobrou pênalti. Durante o jogo, os dois times tiveram jogadores expulsos, com Fábio da Silva do lado do time da casa, e José Lucas no Polenteiro.

Com a vitória, o Serra se tornou o novo líder do Campeonato Capixaba, e conta com as derrotas de Vitória-ES, Rio Branco-ES e Forte para se manter na ponta da tabela. No caso das últimas duas equipes citadas, estas precisariam vencer por três e quatro gols, respectivamente, para assumirem a liderança do torneio. O Rio Branco VN, por outro lado, se mantém mais uma rodada na zona de rebaixamento e pode cair para a lanterna, caso o Real Noroeste vença o Rio Branco-ES.

Na sequência do Campeonato Capixaba, o Serra vai ao Kleber Andrade, em Cariacica, na terça-feira, para enfrentar o Porto Vitória, às 21h. Na partida que abre a sétima rodada, o Rio Branco VN volta aos gramados no Olímpio Perim, para encarar o Vilavelhense, também na terça-feira, às 18h30.

O jogo

Em primeiro tempo muito ativo e pouco técnico, as equipes protagonizaram 45 minutos de bastante competitividade e falta de refino na hora de finalizar. A primeira oportunidade marcante do embate, veio aos 21 minutos, quando uma bola rebatida na área do Serra levou perigo, quase resultando em gol do Rio Branco VN. O Polenteiro voltou a ameaçar marcar, quando na marca dos 43, Bruno recebeu grande oportunidade, mas bateu por cima do gol. A melhor jogada do Serra na etapa inicial foi aos 38 minutos, quando Marcudinho recebeu lançamento e poderia finalizar, mas demorou com a bola e desperdiçou a boa chance do Tricolor Serrano.

A etapa final manteve o ritmo acelerado, mas apresentou menos equilíbrio entre as equipes. Apesar da boa chance do Rio Branco VN logo no primeiro lance do segundo tempo, a expulsão de José Lucas aos oito minutos transformou a partida em um jogo demasiadamente complicado para o Polenteiro, que sofreu com investidas do Serra, que mesmo não produzindo tanto quanto poderia, conseguiu chegar ao gol após pênalti marcado em toque de mão da defesa venda-novense. Na cobrança da penalidade, Patrick mostrou o motivo de ser o artilheiro do Campeonato Capixaba e balançou as redes adversárias, sem dificuldades. Nos acréscimos, Fábio da Silva, que entrou na equipe do Serra durante segundo tempo, foi expulso e igualou novamente o número de jogadores nos dois times.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta