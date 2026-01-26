Futebol Capixaba

Vilavelhense vence e complica Real Noroeste no Campeonato Capixaba

Guilherme Augusto marcou o gol da vitória do time de Vila Velha

Após duas derrotas consecutivas, nas duas primeiras rodadas do Campeonato Capixaba, o Vilavelhense reagiu e venceu a segunda partida seguida. Na noite desta segunda-feira, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o Vila derrotou o lanterna Real Noroeste, por 1 a 0, com um gol do atacante Guilherme Augusto.

Com o resultado, o Vilavelhense chegou aos seis pontos ganhos, ganhou três posições e agora é o quinto colocado. O Real Noroeste, que faz a sua pior campanha deste 2019, segue com apenas dois pontos somados e na lanterna do Estadual.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue neste meio de semana com os jogos da quinta rodada. Na quinta-feira, às 18h, o Vilavelhense enfrenta o Capixaba, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Mais tarde, às 21h, o Real Noroeste recebe o Vitória-ES, no José Olímpio da Rocha.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio territorial do Real Noroeste, que controlou a posse de bola e criou as principais chances, mas esbarrou na falta de efetividade para abrir o placar. A equipe levou perigo em finalizações de Lucas Salvador, Erlon e Felipe Affonso, além de boas jogadas individuais de Jorge, que incomodou a defesa do Vilavelhense. O time da Grande Vitória teve dificuldades para sair jogando e pouco produziu ofensivamente.

No segundo tempo, o Vilavelhense foi mais eficiente e garantiu a vitória ao marcar logo aos quatro minutos, quando Guilherme Augusto desviou de cabeça, na primeira trave, após cobrança de escanteio. Em desvantagem, o Real Noroeste tentou reagir, aumentou a pressão na reta final e criou chances com Guilherme Britto, Jaquison Breno e Lucas Salvador, mas parou nas boas defesas do goleiro Lucão e na falta de pontaria.

