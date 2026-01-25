Home
Rio Branco VN e Forte empatam pelo Campeonato Capixaba

Na zona de rebaixamento, Brancão Polenteiro sai de campo vaiado, enquanto o Forte segue no meio da tabela

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:45

Rio Branco VN x Forte
Na sequência da quarta rodada do Campeonato Capixaba 2026, Rio Branco VN e Forte empataram no Olímpio Perim. Na tarde deste domingo, os times desperdiçam chances e não saíram do 0 a 0. Após o jogo, o time de Venda Nova do Imigrante, que está na zona de rebaixamento, saiu de campo vaiado pela sua torcida.

Com o resultado, o Forte chegou aos cinco pontos ganhos e se manteve na sexta colocação. O Rio Branco VN, com o empate, soma o seu terceiro ponto, segue no Z-2 e ainda pode terminar a rodada na lanterna.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da quarta rodada. Na quarta-feira, às 18h, o Forte enfrenta o Serra, no estádio Municipal Almiro Ofranti, em Vargem Alta. Mais tarde, às 21h, o Rio Branco VN pega o Porto Vitória, no Kleber Andrade, em Cariacica.

O jogo

O primeiro tempo entre Rio Branco VN e Forte foi equilibrado e marcado por muitas disputas físicas, faltas e bolas paradas, com poucas chances claras de gol. O Brancão Polenteiro e o time de Castelo levaram perigo principalmente em cobranças de falta, como nas finalizações de Emerson Mineiro por cima do gol e na boa oportunidade desperdiçada por Rael, que desviou de cabeça após bola parada. A melhor chance da primeira etapa foi dos donos da casa, aos 30 minutos, quando após uma sequência de cabeceios na área, Wendell finalizou e Gabriel Zambom salvou em cima da linha.

O segundo tempo manteve o baixo nível técnico do jogo, mas ganhou emoção na parte final, com chances para os dois lados e um gol anulado. O Forte chegou a balançar as redes, aos 18 minutos, quando Dedé marcou de cabeça após cobrança de falta. No entanto, o lance foi invalidado por impedimento confirmado pelo VAR. Com as substituições, o Rio Branco VN passou a dominar mais as ações ofensivas, criou boas oportunidades em escanteios e finalizações de Carlos Eduardo e Júlio César, parando em defesas importantes do goleiro Bartô, que foi o destaque do jogo. O Forte também levou perigo em bolas aéreas e chutes de fora da área, especialmente com Iago Corrêa, mas o placar não saiu do zero.

