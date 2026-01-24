Futebol Capixaba

Rio Branco derrota Porto e vira líder do Campeonato Capixaba

Brandão marcou o gol do Capa-Preta, no segundo tempo

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:37

Rio Branco x Porto Vitória Crédito: André Serrão

O Rio Branco-ES se recuperou da derrota no clássico para o Vitória-ES e voltou a vencer no Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste sábado, no jogo de abertura da quarta rodada, o Capa-Preta venceu o Porto Vitória, por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade. O atacante Brandão marcou o gol da vitória que deixou o time alvinegro na liderança do Estadual.

Com a vitória, o Rio Branco-ES chegou aos mesmos sete pontos do Vitória-ES. Por ter um saldo de gols superior, o Capa-Preta aparece na liderança do Campeonato Capixaba. Para seguir na ponta, o Brancão precisa torcer por uma derrota no Alvianil no jogo contra a Desportiva, que acontece ainda neste sábado. O Porto Vitória, que estava invicto, sofre o primeiro revés e fica com cinco pontos, na quinta posição.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da quinta rodada. Na terça-feira, às 21h, o o Rio Branco-ES faz o clássico contra a Desportiva Ferroviária, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. Na quarta, o Porto Vitória pega o Rio Branco VN, às 21h, no Klbeber Andrade.

O jogo

Rio Branco-ES e Porto Vitória fizeram um primeiro tempo fraco e em ritmo lento. Nem o bom estado do gramado do Kleber Andrade ajudou. As duas únicas oportunidades de gols saíram nos acréscimos. O Rio Branco perdeu com Rafael Pacheco, que finalizou por cima, enquanto o Porto Vitória assustou em voleio de Vitinho Rangel, defendido por Fernando Henrique.

O segundo tempo foi marcado por equilíbrio e poucas chances claras até que o Rio Branco-ES foi mais eficiente e decidiu o jogo. Após um início morno, o Capa-Preta abriu o placar aos 20 minutos, quando Breno Melo cobrou falta em jogada ensaiada, Matheus Castelo escorou e Brandão finalizou para garantir a vantagem.

Em desvantagem, o Porto Vitória adiantou as linhas e passou a pressionar em busca do empate, criou boas oportunidades com Wesllen e Josué. O Rio Branco também teve chances de ampliar, especialmente em finalizações de Rafael Pacheco, mas Aydhan brilhou.

