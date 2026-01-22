Futebol Capixaba

Real Noroeste e Serra empatam pelo Campeonato Capixaba

Goleiros Giovani e Pedro Freitas brilham no jogo da terceira rodada disputado no Rochão

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 22:11

Real Noroeste e Serra empataram no jogo da terceira rodada do Campeonato Capixaba 2026, que teve como protagonistas os goleiros. Giovani e Pedro Freitas defenderam pênaltis e foram responsáveis por grandes defesas na partida que terminou em 1 a 1, no José Olímpio da Rocha. David Lima abriu o placar para o Realzão e Patrick Leonardo empatou para o Cobra-Coral.

Com o resultado, o Serra se manteve invicto, mas desperdiçou a chance de assumir a liderança do Campeonato Capixaba. O Cobra-Coral agora tem cinco pontos e é o segundo colocado. O Real Noroeste, que perdeu na estreia e empatou no último jogo, somou o seu segundo ponto e segue na zona de rebaixamento.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada. No domingo, às 18h, o Serra recebe o Capixaba, no estádio Robertão, em Serra Sede. Na segunda-feira, às 19h, o Real Noroeste enfrenta o Vilavelhense, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

O primeiro tempo de Real Noroeste e Serra foi intenso e equilibrado, com chances claras para os dois lados, mas sem gols graças às atuações decisivas dos goleiros. O Real começou pressionando e teve a melhor oportunidade aos 32 minutos, quando Erlon cobrou pênalti, mas Pedro Freitas defendeu. O Serra reagiu, criou perigo em bolas paradas e também teve uma penalidade marcada após revisão do VAR. Porém, na cobrança, Patrick Leonardo parou em grande defesa de Giovani.

O segundo tempo começou movimentado e ganhou emoção com o Real Noroeste abrindo o placar aos nove minutos, quando Sávio recebeu em profundidade, cruzou da direita e David Lima marcou de cabeça. Em desvantagem, o Serra passou a pressionar mais, criou chances em bolas paradas e foi recompensado aos 26 minutos, quando Patrick Leonardo empatou também de cabeça após cruzamento de Rossales. A partida ficou aberta na reta final, com boas defesas de Giovani e chances claras para o Serra virar, especialmente em contra-ataque nos acréscimos, quando Chico finalizou por cima do gol vazio. Com oito minutos adicionais e muita intensidade até o fim, o duelo terminou empatado no Rochão.

