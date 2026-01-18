Futebol Capixaba

Capixaba supera o Forte pelo Campeonato Estadual

Tubarão marcou com Marquinhos e Jeffinho para sair vitorioso

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 20:28

Forte x Capixaba, pelo Campeonato Capixaba Crédito: André Luiz / Avision Comunicação

O Capixaba se recuperou da derrota na primeira rodada em grande estilo. Na partida que fechou a segunda rodada do Campeonato Capixaba, o Tubarão bateu o Forte por 2 a 0 na noite deste domingo, com gols de Jeffinho e Marquinhos, no Almiro Ofranti, em Vargem Alta.

Com a vitória, o Capixaba sobe para a quinta posição na tabela e fica junto do Forte, também no quinto lugar. Ambas as equipes têm três pontos, assim como a Desportiva Ferroviária, que fica atrás pelo critério de saldo de gols.

Na terceira rodada, o Forte volta aos gramados na quarta-feira, às 18h30, quando encara o Porto Vitória, no Engenheiro Araripe, em Cariacica. A partida do Capixaba acontece às 21h30 da quinta-feira, contra o Rio Branco VN, e será disputada no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, apesar do mando ser do Tubarão.

O jogo

Forte x Capixaba, pelo Campeonato Capixaba Crédito: André Luiz / Avision Comunicação

Após primeiro tempo acirrado, Forte e Capixaba foram para o intervalo no empate. Com boas chances dos dois lados, e as melhores a favor do Capixaba, as equipes disputaram muito a posse e não pôde se observar nenhum domínio claro. Defensores de ambos os times, como Carlos Henrique, do Capixaba, e Lazio, do Forte, tiveram momentos de destaque.

No início da segunda etapa, o Forte pressionou e teve duas boas chances, com Darlan finalizando e Hugo Dutra colocando bola na trave, mas sem sucesso. Aos 14 minutos, o Capixaba abriu o placar com Jeffinho e assistência de Marquinhos, que apareceria novamente aos 31, para aumentar a vantagem do Tubarão e selar o resultado definitivo.

