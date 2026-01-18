Futebol Capixaba

Rio Branco VN e Real Noroeste seguem sem vencer no Capixaba

Derrotados na estreia, times empatam no Olímpio Perim

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 17:52

Rio Branco VN x Real Noroeste, pelo Campeonato Capixaba Crédito: André Serrão | Click do Lance

Rio Branco VN e Real Noroeste empatam e seguem sem vencer no Campeonato Capixaba 2026. Na tarde deste domingo, no jogo da segunda rodada, disputado no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, os times ficaram 2 a 2. Emerson Mineiro e Guilherme Teixeira marcaram para o Brancão Polenteiro, enquanto Lucas Salvador e Felipe Affonso fizeram os gols do Realzão.

Com o resultado de 2 a 2, Rio Branco VN e Real Noroeste somaram o seu primeiro ponto no Campeonato Capixaba 2026. Como o Brancão Polenteiro tem um gol marcado a mais, aparece na sétima colocação, enquanto o Realzão é o oitavo.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da terceira rodada. Na quinta-feira, às 19h, o Real Noroeste recebe o Serra, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Mais tarde, às 21h30, o Rio Branco VN joga novamente no Olímpio Perim, mas como visitante, contra o Capixaba.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado e de muita intensidade em Venda Nova, com o Rio Branco VN abrindo o placar logo aos oito minutos, quando Emerson Mineiro desviou de cabeça após cobrança de escanteio de Juninho Silva. O Real Noroeste reagiu e chegou ao empate aos 18, em jogada pela esquerda de Davi, que cruzou rasteiro para Lucas Salvador finalizar com precisão.

O Brancão Polenteiro seguiu mais agressivo, criou chances e teve a oportunidade de voltar à frente no placar, aos 29 minutos, mas o goleiro Giovani defendeu a cobrança de pênalti de Juninho Silva. A resposta veio pouco depois, aos 34, quando Carlos Eduardo fez grande jogada pela esquerda, Emerson Mineiro ajeitou no meio da área e Guilherme Teixeira marcou o segundo gol do Rio Branco VN.

O segundo tempo manteve o ritmo intenso, com o Real Noroeste adotando postura mais ofensiva em busca do empate. A equipe visitante passou a pressionar principalmente nas bolas paradas e foi recompensada aos 16 minutos, quando Guilherme Britto cobrou escanteio e Felipe Affonso subiu mais alto para empatar de cabeça.

O Rio Branco VN tentou responder, promoveu mudanças e buscou retomar o controle da partida, mas encontrou dificuldades diante da marcação adversária. Nos minutos finais, o Real Noroeste ainda teve uma grande chance para virar o jogo em jogada de Alexandre Jesus, mas Guilherme Britto não conseguiu alcançar o cruzamento rasteiro.

