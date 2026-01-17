Futebol Capixaba

Vitória e Porto empatam no melhor jogo do Campeonato Capixaba

Rian Felipe abre o placar, mas Patrick Cruz deixa tudo igual. Alvianil teve um gol anulado nos acréscimos

Pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2026, Vitória-ES e Porto Vitória fizeram a reedição das últimas duas finais de Copa Espírito Santo. No melhor jogo do Estadual, os times empataram em 1 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Rian Felipe abriu o placar, mas Patrick Cruz deixo tudo igual. Alvianil teve um gol anulado nos acréscimos.

Vitória-ES e Porto Vitória disputavam a liderança do Campeonato Capixaba, mas, com o empate, ambos viram o Serra assumir a ponta, pelo critério de saldo de gols. O Verdão, com os mesmos quatro pontos do Cobra-Coral, fica na vice-liderança e o Alvianil é o terceiro colocado, também com quatro pontos.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio de semana com os jogos da terceira rodada. Na quarta-feira, às 18h30, o Porto Vitória enfrenta o Forte, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Mais tarde, às 21h, o Vitória-ES faz o clássico contra o Rio Branco-ES, no Salvador Costa, em Bento Ferreira.

O jogo

O Vitória começou mais agressivo, levou perigo logo no início em cobrança de falta de João Paulo que passou raspando a trave e seguiu criando oportunidades, principalmente com Tony, Carlos Vitor e Gustavo Tonoli, que pararam em grandes defesas do goleiro Aydhan. O Porto Vitória respondeu em escapadas rápidas e quase abriu o placar quando uma troca de passes terminou com a bola batendo na trave.

O segundo tempo foi intenso, com o Vitória pressionando desde o reinício e criando boas chances, mas parando em grandes defesas do goleiro Aydhan. O Porto Vitória saiu na frente aos 13 minutos, com Rian Felipe, que acertou um belo chute no ângulo de Paulo Henrique.

O Alvianil manteve a postura ofensiva e chegou ao empate aos 16, em cruzamento de Pé de Pato para Patrick Cruz, que subiu mais alto na segunda trave e marcou de cabeça. O Alvianil aumentou a pressão na reta final, com oportunidades claras de Vini, Tonoli e Patrick Cruz, além de um gol marcado nos acréscimos, que acabou anulado após revisão do VAR.

