Vitória estreia com triunfo sobre Vilavelhense, no Campeonato Capixaba

Atacante Tony foi o autor do gol solitário da partida da primeira rodada do Estadual

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 21:58

Vitória x Vilavelhense Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Mesmo sem o mesmo brilho, da goleada na final da Supercopa, o Vitória-ES estreou com um triunfo no Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta quarta-feira, o Alvianil venceu o Vilavelhense, por 1 a 0, no Salvador Costa, pelo jogo da primeira rodada. O atacante Tony foi o autor do gol solitário da partida.

Com o resultado, o Vitória-ES somou os seus três primeiros pontos e se igualou à Desportiva Ferroviária, que também venceu na rodada de abertura. No entanto, o Alvianil aparece na vice-liderança, por ter um saldo de gols inferior ao time grená. Do outro lado, o Vilavelhense passou em branco e já ocupa a zona de rebaixamento, na penúltima colocação.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da segunda rodada. No sábado, às 16h, o Vitória-ES recebe o Porto Vitória, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Mais tarde, às 19h, o Vilavelhense manda o seu jogo contra o Rio Branco-ES, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

Vitória x Vilavelhense Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O primeiro tempo entre Vitória e Vilavelhense terminou empatado sem gols, com o Alvianil com mais posse de bola, mas pouca criatividade. Do outro lado, o Vilavelhense foi mais perigoso nos contra-ataques e criou as melhores oportunidades da etapa inicial, especialmente com Emanuel, que desperdiçou uma chance clara dentro da área, e Guilherme Augusto, que acertou um chute no ângulo defendido por Paulo Henrique.

No segundo tempo, o Vitória assumiu o controle da partida, aumentou a intensidade no campo ofensivo e passou a dominar as ações diante de um Vilavelhense pouco produtivo. A pressão alvianil foi recompensada aos 14 minutos, quando Foguete encontrou Tony livre na área para dominar e finalizar com força, abrindo o placar. Em vantagem, o Vitória administrou o resultado com troca de passes, enquanto o Vila se limitava a tentativas isoladas de fora da área. Mesmo sem ampliar o marcador, o time da Capital controlou o ritmo até o apito final e confirmou a vitória.

