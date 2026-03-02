Rio Branco x Athletic Club: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:41
Rio Branco-ES e Athletic Club se enfrentam pela Copa do Brasil 2026. O jogo único da segunda fase acontece nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os ingressos para a partida estão à venda de forma online on-line e em lojas físicas.
Os ingressos para o jogo, de mando do Rio Branco-ES, podem ser adquiridos, de forma antecipada, por meio do site zig.tickets. Também é possível fazer a compra das entradas nas lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Vila Velha e Serra) e na cervejaria Bigstep (Vitória).
Os ingressos para o jogo da Copa do Brasil estão sendo comercializados aos valores de: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de R$ 4,80 (adicional ao valor da entrada inteira) e R$ 2,50 (sobre o preço da meia-entrada).
Têm direito à meia-entrada: Torcedores com camisa o Rio Branco; Sócio do Maior (Bronze); Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue e servidores públicos; Jornalistas e radialistas. Crianças de até 12 anos de idade não pagam, assim como Sócio do Maior (Ouro, Prata, Sou Brancão e Legião) e mulheres que fizerem a retirada do ingresso cortesia na bilheteria do estádio (no dia do jogo).
