Desportiva x Sport: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Partida única da segunda fase acontece no estádio Kleber Andrade

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:29

Porto Vitória x Desportiva - Volta da Semifinal da Copa ES 2025
Porto Vitória x Desportiva - Volta da Semifinal da Copa ES 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Desportiva Ferroviária e Sport se enfrentam pela Copa do Brasil 2026. O jogo único da segunda fase acontece nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os ingressos para a partida estão à venda de forma online on-line.

Quais os locais de venda de ingressos?

Os ingressos para o jogo, de mando da Desportiva Ferroviária, podem ser adquiridos, de forma antecipada, por meio do site Ingresso SA. Até o momento, o clube Tapixaba não sinalizou para a venda em pontos físicos.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos para o jogo da Copa do Brasil estão sendo comercializados aos valores de: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Na compra on-line é cobrada uma taxa de operação de R$ 6 (adicional ao valor da entrada inteira) e R$ 3 (sobre o preço da meia-entrada).

Quem tem direito à meia-entrada e gratuidade?

Têm direito à meia-entrada: Torcedores com camisa da Desportiva Ferroviária; Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue, Portadores de Necessidades Especiais; Servidores públicos; Jornalistas e radialistas. Crianças de até 12 anos de idade não pagam (retirar gratuidade na portaria de acesso, acompanhadas dos responsáveis).

