Faz o pix, CBF!

Desportiva acumula mais de R$ 1,2 milhão após classificação na Copa do Brasil

Tiva já tinha faturado R$ 400 mil pela participação e, após passar de fase, embolsou mais R$ 830 mil

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:44

A Desportiva venceu o Sampaio Corrêa e avançou à segunda fase da Copa do Brasil Crédito: Laila Pecorari/Desportiva

A Desportiva Ferroviária conquistou uma classificação inédita na Copa do Brasil nesta terça-feira. A Tiva eliminou o Sampaio Corrêa-RJ no jogo de abertura da primeira fase da competição, após empatar no tempo regulamentar e vencer nas penalidades. Com a vitória, o clube capixaba faturou um total de R$ 1,23 milhão em premiações dadas pelo torneio.

Ao todo, a CBF destinará cerca de R$ 500 milhões em premiação aos clubes participantes. A Locomotiva Grená pertence ao Grupo III das cotas dadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que reúne clubes das Séries C, D e oriundos de competições estaduais.

Com isso, o time de Jardim América recebeu uma quantia inicial de R$ 400 mil pela participação e, agora, embolsou mais R$ 830 mil após classificação diante da equipe de Saquarema, no estádio Lourival Gomes.

Classificada para a segunda fase da Copa do Brasil, a Desportiva Ferroviária agora enfrentará o Sport, do Recife. O jogo único acontece no dia 5 de março, às 19h (de Brasília), com o mando de campo do time capixaba. Caso avance mais uma vez, a Desportiva acumula mais R$ 950 mil no caixa grená.

