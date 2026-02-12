Futebol Capixaba

Ex-Botafogo, capixaba é anunciado como reforço de time da Itália

João Zampier, o Batata, foi formado e revelado pelo time carioca

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 08:56

Batata, atacante capixaba do Chievo Verona Crédito: Chievo Verona

Mais um jovem jogador do futebol capixaba desembarcou na Europa. Nesta quarta-feira, o atacante João Zampier, o Batata, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Chievo Verona, da Itália. O jovem estava sem clube após passar pelo Carapebus, do Rio de Janeiro.

Formado e revelado pelo Botafogo, o atacante de apenas 20 anos assinou o seu primeiro contrato profissional com o Alvinegro, em 2022, quando foi estipulada uma multa rescisória de US$ 50 milhões. Batata passou por um período de testes no FC Porto e chegou a ser especulado no Milan.

No início de 2024, após se recuperar de uma grave lesão, o atacante havia se destacado em uma 'Euro Tour' promovida pelo Bota. A excursão contou com partidas contra Lyon, Middlesbrough e Austria Lusternau. Contra o clube francês, Batata deixou sua marca, além de quase marcar pela segunda vez, de bicicleta.

No entanto, em agosto de 2024, Batata rompeu com time carioca e foi defender o Aster Itaquá, na Copinha 2025, onde marcou dois gols. Após a competição de base, o capixaba foi jogar no Muangthong United, da Tailândia. A passagem pelo time asiático chegou ao fim no segundo semestre, quano o atacante voltou para vestir a camisa do Carapebus, da terceira divisão do Campeonato Carioca.

Agora, Batata vai recomeçar no Chievo Verona, da Itália, ao lado do conterrâneo Pedro Marba, ex-zagueiro do Rio Branco-ES. O novo clube do capixaba disputou a Série A Italiana na primeira década dos anos 2000, mas faliu em 2021. O time foi refundado em 2024 e recomeçou na quarta divisão.

