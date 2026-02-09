Futebol Capixaba

Vilavelhense vence Serra e está nas quartas do Campeonato Capixaba

Time de Vila Velha se junta ao serrano no mata-mata do Estadual

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:26

Guilherme Augusto Crédito: TVE Espírito Santo

O Vilavelhense é o quinto time confirmado nas quartas de final do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta segunda-feira, no jogo de encerramento da oitava rodada, o Vila venceu o já classificado Serra, por 1 a 0, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Guilherme Augusto, de pênalti, marcou o gol da equipe canela-verde.

Com o resultado, o Vilavelhense chegou aos 13 pontos, assegurou a vaga antecipada e subiu para a terceira colocação. O Serra, que havia garantido a classficação na última rodada, permanece com 14 pontos e vê o Vitória-ES recuperar a liderança.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue na quinta-feira com os jogos da nona e última rodada. Por determinação do regulamento, todos os jogos serão realizados simultaneamente, às 20h. O Vilavelhense pega o Porto Vitória, no Kleber Andrade, e o Serra recebe o líder Vitória-ES.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para os dois lados, mas o Vilavelhense foi mais eficiente. O Serra assustou em bolas aéreas, obrigando Lucão a trabalhar. O lance decisivo veio aos 21 minutos, quando o árbitro marcou pênalti cometido por Dandan, após a revisão no VAR, e Guilherme Augusto converteu para abrir o placar para o Vila. Após o gol, a partida seguiu disputada e truncada, com cartões e poucas finalizações claras.

O segundo tempo foi de forte pressão do Serra em busca do empate, com direito a pênalti inicialmente marcado e depois anulado pelo VAR logo no início. A equipe criou as principais chances, obrigando Lucão a trabalhar e levando perigo em cabeçadas de Patrick Leonardo e Damasceno, além de quase marcar contra após desvio da defesa do Vilavelhense. O Vila respondeu em bola parada, acertando o travessão, em cobrança de falta de João da Rocha, mas passou a se defender da pressão adversária na reta final. Após 58 minutos de acréscimos, dois deles por conta de um cachorro que entrou em campo, o jogo chegou ao fim com a vitória do Vila.

