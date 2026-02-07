Futebol Capixaba

Vitória volta à liderança e rebaixa o Rio Branco VN no Capixaba

Alvianil faz grande apresentação no Salvador Costa e acaba com qualquer chance do Brancão Polenteiro de permanecer na primeira divisão

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 21:57

Vitória x Rio Branco VN Crédito: Clara Fafá

O Vitória-ES rebaixou o Rio Branco VN, com o triunfo de 3 a 0, neste sábado, no Salvador Costa, pelo jogo da oitava rodada do Campeonato Capixaba 2026. Com o resultado, o Alvianil assumiu a liderança e abriu uma vantagem de saldo de gols em relação ao segundo colocado. Os três gols saíram na primeira etapa, Vini marcou o primeiro aos 5 minutos e Alexsandro e Tonoli sacramentaram a vitória nos minutos finais sob o Polenteiro.

Com o resultado, o Vitória-ES assume a liderança e abre três pontos de vantagem em relação ao Serra, que enfrenta o Vilavelhense na segunda-feira, às 19h, no Sumaré, em Cachoeiro do Itapemirim. O Rio Branco VN permanece na lanterna, com apenas quatro pontos, e sem chances de se salvar do rebaixamento.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue na quinta-feira com os jogos da nona e última rodada. Por determinação do regulamento, todos os jogos serão realizados simultaneamente, às 20h. O Vitória-ES enfrenta o Serra, no Robertão, enquanto o Rio Branco VN recebe o xará Rio Branco-ES, no Olímpio Perim, na partida de despedida da primeira divisão.

O jogo

Vitória x Rio Branco VN Crédito: Clara Fafá

Em uma primeira etapa dominante, o Vitória-ES abriu uma grande vantagem de 3 a 0 sob o Rio Branco VN. O Alvianil fez o primeiro gol aos 5 minutos com Vini, ampliou aos 35 com Alexsandro e Tonoli marcou o terceiro aos 40. Com esse resultado, o Polenteiro vem sendo praticamente rebaixado, faltando uma rodada para o término da primeira fase.

Na etapa final, os clubes continuaram buscando marcar gols, embora o ritmo menos acelerado. O Rio Branco VN tentou marcar, mas foi impedido por defesas de PH e uma retirada em cima da linha de Abuda. Da mesma forma, o Alvianil ampliou, porém, o gol de Tonoli foi invalidado por impedimento.

