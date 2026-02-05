Campeonato Capixaba

Real Noroeste vence a Desportiva e sai da zona de rebaixamento

Com os três pontos, a equipe de Águia Branca ultrapassou o Porto Vitória e o Capixaba na tabela

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 21:42

Real Noroeste x Desportiva Crédito: Derley Ferreira/Real Noroeste FC

O Real Noroeste venceu a Desportiva Ferroviária por 3 a 2 nesta quinta-feira, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba. No confronto agitado, válido pela sétima rodada, os cinco gols saíram no primeiro tempo, com o Real abrindo o placar, depois sofrendo a virada, e passando à frente no placar na sequência.

Com a vitória, o Real Noroeste sai da nona colocação, e consequentemente, da zona de rebaixamento, e está agora em sétimo lugar, deixando Porto Vitória e Capixaba para trás. A Desportiva Ferroviária permanece em sexto, mas liga o sinal de alerta, com apenas um ponto a mais do que o Verdão da Capital, primeira equipe da zona.

Na próxima rodada, o Real Noroeste volta ao José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, para enfrentar o Porto Vitória, às 18h de domingo, enquanto a Desportiva recebe o Capixaba, no Engenheiro Araripe, em Cariacica, às 15h, também no domingo.

O jogo

Em um primeiro tempo frenético, o Real Noroeste foi para o intervalo à frente no placar depois de muita luta. Com o placar aberto aos 21 minutos, após golaço de Erlon, a Desportiva Ferroviária foi forçada a melhorar para voltar para o jogo, e Tiago Moura cuidou da situação, empatando de pênalti, aos 27, e virando aos 36, em bela chapada no canto direito da meta defendida por Giovani. Apesar do pouco tempo restante, o Real não se abateu e correu atrás do prejuízo ainda na etapa inicial. Na marca dos 45, Guilherme deixou tudo igual novamente, e já nos acréscimos, quando o relógio mostrava 49 minutos passados, Ítalo fez o terceiro do time de Águia Branca.

Na segunda parte do confronto, os muitos gols deram lugar aos muitos cartões distribuídos, e a partida ficou ainda mais faltosa. Aos 25 minutos, Marcelinho chegou a receber cartão vermelho, mas a expulsão foi anulada após revisão do VAR. Ambas as equipes chegaram com perigo, mas chances foram desperdiçadas dos dois lados, e o jogo terminou em 3 a 2 para o Real Noroeste.

