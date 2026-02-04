Futebol Capixaba

Vitória empata com o Forte em jogo agitado do Capixaba

Alvianil chegou com perigo muitas vezes, mas não conseguiu marcar

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 23:52

Forte x Vitória-ES Crédito: TVE Espírito Santo

O Forte recebeu o Vitória-ES no Almiro Ofranti, em Vargem Alta, para partida válida pela sétima rodada do Campeonato Capixaba, nesta quarta-feira. Em jogo agitado, mas sem gols, as equipes empataram, por 0 a 0, com o goleiro do time da casa, Bartô, sendo nome de grande destaque.

Com o empate, o Forte fica na quinta colocação, com dez pontos, e pode ser ultrapassado pela Desportiva Ferroviária, que ainda joga nesta rodada. Já o Vitória-ES soma 14 pontos e está, agora, na segunda colocação, mas com a mesma pontuação do líder, Serra. O Alvianil permanece no segundo lugar por ter mais cartões amarelos do que o Cobra-Coral.

O Vitória-ES disputa sua próxima partida no Campeonato Capixaba no sábado, às 19h, contra o Rio Branco VN, no Salvador Costa, em Vitória. Mais cedo, mas também no sábado, o Forte abre a oitava rodada enfrentando o Rio Branco-ES, no Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h.

O jogo

O Vitória-ES dominou os primeiros 45 minutos de jogo. Chegando com perigo diversas vezes, o clube de Bento Ferreira passou perto de marcar em tentativas de Alexsandro e Vini, principalmente, com boas participações de Carlos Vitor e Foguete. No Forte, os lances de maior destaque foram defensivos, com Zambon e Dedé salvando a equipe ao evitarem gols adversários.

No segundo tempo, o Vitória-ES seguiu criando as melhores chances, mas a diferença entre as equipes diminuiu, com o Forte oferecendo também perigo ao gol de Lucão. Apesar das grandes defesas de Bartô, que impediram diversas oportunidades de gol do Alvianil, a má pontaria dos jogadores do time de Bento Ferreira também contribuiu para o resultado de 0 a 0, com Vini e Alexsandro perdendo grandes chances.

