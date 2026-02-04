Futebol Capixaba

Desportiva acerta retorno do atacante Kieza

Jogador está pré-registrado no BID e pode reestrear pela Locomotiva nesta quinta-feira

Poucas horas após lamentar a saída do técnico Rodrigo César para o Rio Branco-ES, o torcedor da Desportiva Ferroviária teve um bom motivo para comemorar. Na noite desta terça-feira, o clube grená acertou o retorno do atacante Kieza, herói do título da Copa Espírito Santo 2008.

A Locomotiva deu entrada nos documentos de Kieza, na CBF, e a expectativa é que o nome do jogador seja publicado na edição desta quarta-feira do Boletim Informativo Diário (BID). Assim, o atacante poderá estar em campo nesta quinta-feira, quando a Tiva enfrenta o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, pelo Campeonato Capixaba.

A carreira de Kieza

Revelado pelo Serra, Kieza foi promovido ao elenco principal do Tricolor, em 2007, e no ano seguinte defendeu as cores do Rio Bananal, no Campeonato Capixaba. Um dos destaques do time ribanense, o atacante se transferiu para a Desportiva Ferroviária, onde foi artilheiro e conquistou a Copa Espírito Santo 2008.

Da Tiva, Kieza foi para o Americano, em 2009. No time de Campos dos Goytacazes, o capixaba ganhou notoriedade após marcar gols importantes e eliminar Santa Cruz e Botafogo na Copa do Brasil. O desempenho do jogador chamou a atenção do Fluminense, onde disputou o Campeonato Brasileiro.

Após a passagem pelo Flu, Kieza jogou no Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico e atuou fora do país - no Al-Shabab, dos Emirados Árabes, e no Shanghai Shenxin, da China. De volta ao Brasil, o capixaba ainda defendeu o Bahia, São Paulo, Vitória-BA, Botafogo, Fortaleza e novamente o Náutico.

Nas últimas três temporadas, Kieza passou pelo Brasiliense, Floresta-CE, Rio Branco-ES, Pelotas, Nacional de Patos, River-PI e Fluminense de Feira. Agora, após 18 anos, o atacante retorna à Desportiva Ferroviária.

Os títulos de Kieza

O primeiro título da carreira de Kieza foi pela Desportiva Capixaba, quando levantou a taça da Copa Espírito Santo, em 2008. O atacante capixaba também foi campeão pelo Americano (Torneio Moisés Mathias de Andrade 2009), Náutico (Copa Pernambuco 2011 e Campeonato Pernambucano 2021 e 2022), Bahia (Campeonato Baiano 2015), Vitória-BA (Campeonato Baiano 2016 e 2017), Botafogo (Campeonato Carioca 2018) e Rio Branco-ES (Campeonato Capixaba 2024).

