Lamentável

Torcedores brigam na BR-262 após clássico entre Desportiva e Rio Branco

A polícia militar foi acionada para conter a confusão. Veja vídeo;

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:28

Com mais de 4 mil pagantes nas arquibancadas do Engenheiro Araripe, a torcida da Desportiva Ferroviária e do Rio Branco protagonizaram uma bonita festa no Engenheiro Araripe, nesta terça-feira (27), em jogo que abriu a quinta rodada do Campeonato Capixaba 2026. Porém, o lazer deu lugar ao caos após o apito final e já fora do estádio em Jardim América.

Um vídeo flagrou o momento em que torcedores grenás e capa-pretas entraram em vias de fato e quando começou uma briga generalizada na BR-262. Um homem foi atingido na nuca e acabou caindo desacordado, sofrendo ainda diversos chutes no tronco. Os policiais militares que realizavam o policiamento no jogo se depararam com a situação e, diante do fato, fizeram o uso progressivo da força e spray de pimenta para conter e dispersar os envolvidos. Em nota, foi confirmado que ninguém foi detido.

Outros casos de violência

Esta não foi a única confusão acontece após uma partida no estádio Engenheiro Araripe na atual temporada. A primeira vez aconteceu contra o Vilavelhense, pela terceira rodada do Campeonato Capixaba. Após a derrota por 2 a 1, de virada, torcedores grenás tentaram invadir o vestiário do time visitante. De dentro, um membro do Vila gravou um vídeo flagrando a ação, que foi utilizado também para uma denúncia formal no TJD-ES.

O julgamento acontecerá na próxima segunda-feira (2), e a Locomotiva responde pelo artigo 213, incisos I, II e II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da responsabilidade dos clubes em prevenir e reprimir desordens, invasões e lançamento de objetos no campo. Caso seja considerada culpada, as penas incluem uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil, e perda de mando de campo de uma até 10 partidas.

Outro caso de violência envolvendo torcedores da Desportiva aconteceu logo na rodada seguinte, no clássico contra o Vitória, no último sábado (24), no Salvador Costa. Antes do triunfo grená por 2 a 0, foi relatado que alguns indivíduos tentaram invadir a área do estádio destinado à torcida alvianil, além de pequenos confrontos também no pós-jogo. Até o momento, o clube não se pronunciou acerca de nenhum dos três casos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta