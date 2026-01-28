Lei do ex?

Técnico do Rio Branco reencontra o Athletic-MG pela Copa do Brasil

Cícero Junior vai enfrentar o ex-clube pela segunda fase da competição, time onde conquistou três acessos

Vinícius Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:40

Cícero Junior, técnico do Rio Branco Crédito: Henrique Montavanello/FES

O Rio Branco vai enfrentar o Athletic Club, de Minas Gerais, pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. O time Capa-Preta conheceu o seu adversário nesta quarta-feira (28) após sorteio da CBF, que também definiu o clube capixaba como o mandante do jogo, que será único e acontecerá no Kleber Andrade, entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

O adversário capa-preta é um velho e grande conhecido do atual treinador do Rio Branco. Cícero Junior fez história no clube mineiro, conduzindo o time em três acessos, desde à elite do futebol mineiro, em 2020, até à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2023.

"Mais uma coincidência, uma das ironias do futebol. Logicamente eu tenho uma história muito grande dentro do Atlhetic-MG. É o clube que eu fui mais vitorioso, e eu tenho certeza que esse currículo é o que me trouxe para o Rio Branco. Mas eu espero também dar essa resposta aqui. Estou desenvolvendo um carinho muito grande, estou muito feliz aqui. Uma cidade maravilhosa, uma torcida fantástica. Eu espero poder contribuir e não tem forma melhor do que ter uma classificação agora na Copa do Brasil, e vamos trabalhar muito para isso e para estar preparado para esse jogo", disse Cícero.

O Athletic é o atual terceiro colocado do Grupo C do Campeonato Mineiro. No torneio, até aqui, foram cinco jogos, tendo acumulado duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Na Série B de 2025, o time terminou na 15ª colocação, a quatro pontos da Ferroviária, primeiro clube rebaixado. Mesmo com um retrospecto recente não tão positivo, Cícero respeita o que a agremiação vem construindo nos últimos anos, e também acredita na evolução do Rio Branco até a data do confronto.

"Enfrentar uma equipe que vem numa ascensão no cenário nacional desde 2018, sempre sendo uma equipe muito vitoriosa. O time fez uma Série B no ano passado de recuperação; está fazendo um Campeonato Mineiro agora de remontagem... mas é grande a expectativa. Jogando em casa, com apoio da nossa torcida, o Rio Branco é muito forte. Até lá, nós vamos ter uma minutagem muito maior, muito mais jogos, uma equipe mais entrosada, uma equipe aí com um pouco mais de tempo, o que nos dá uma expectativa muito grande e ótima para esse jogo", confirmou.

Cícero Junior, técnico do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Caso avance na competição, o Rio Branco encara o vencedor de Ypiranga-RS e o classificado do confronto entre Ji-Paraná-RO e FC Pantanal-MS, atuando mandante. Na terceira fase, a disputa da vaga segue no mesmo formato.

