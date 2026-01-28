Desportiva estreia na Copa do Brasil fora de casa

Futebol Capixaba

Um dos três representantes do Espírito Santo na edição 2026 da Copa do Brasil, a Desportiva Ferroviária vai jogar contra Sampaio Corrêa-RJ, na primeira fase. No sorteio da CBF, realizado nesta quarta-feira, ficou definido que a Tiva vai enfrentar o time do Rio de Janeiro, fora de casa.

O confronto da Locomotiva Grená, contra o Sampaio, é um dos 14 desta primeira fase da Copa do Brasil, que reúne os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF. A partida decisiva, que pode ser realizada nos dias 18 ou 19 de fevereiro, deve ser acontecer no estádio Lourivalzão.

Caso avance na competição, a Desportiva pega o Sport Recife, na terceira fase, com o mando de campo.

Como a Desportiva conquistou a vaga para a Copa do Brasil?

Semifinalista do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, no ano passado, a Tiva ficaria sem vaga para disputar competições nacionais, em 2026. No entanto, em outubro de 2025, a CBF anunciou mudanças que garantiram no time de Jardim América no torneio.

Esse ano a Copa do Brasil vai passar a ser disputada por 126 clubes. Com esse aumento, o Espírito Santo foi contemplado com uma terceira vaga, herdada pela Desportiva, terceira colocada no Campeonato Capixaba 2025. Com isso, a Locomotiva Grená vai representar o Estado, juntamente com Rio Branco-ES e Porto Vitória, campeão e vice capixaba, no ano passado.

Desportiva retorna à Copa do Brasil em 2026

A presença da Desportiva Ferroviária, na Copa do Brasil 2026, marca o retorno do clube às competições nacionais. Vivendo um jejum de títulos desde 2016, a Tiva ainda disputou a Série D do Brasileirão, em 2017. Essa participação foi a última da Locomotiva, em um torneio de âmbito nacional.

O ano de 2017 também marcou a última presença do time de Jardim América, na Copa do Brasil. Dona do maior número de participações na competição, entre os clubes capixabas - 9 contra 7 do Rio Branco-ES -, a Desportiva naquela edição foi eliminada pelo Avaí, ainda na primeira fase.

