Desportiva derruba invicto Vitória e reencontra o triunfo no Campeonato Capixaba

Tiago Moura e Jorge Mendes marcaram os gols do triunfo grená

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 21:42

Vitória x Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Desportiva Ferroviária se reergue após duas seguintes derrotas, interrompe sequência de dez jogos invictos do Vitória-ES e voltou a vencer no Campeonato Capixaba 2026. Na noite deste sábado, a Locomotiva Grená venceu o Alvianil, por 2 a 0, no Estádio Salvador Costa. O atacante Tiago Moura abriu o placar aos 10 minutos e Jorge Mendes ampliou, aos 20. O volante Jonata Pé de Pato, do Alvianil, ainda foi expulso aos 25 da etapa inicial.

Com a vitória, a Desportiva chega aos seis pontos e sobe quatro posições, estando na terceira colocação do Campeonato Capixaba. O Vitória-ES, que estava invicto na competição, permanece na segunda colocação obtendo a mesma pontuação do líder Rio Branco-ES, o mesmo que possui vantagem devido ao saldo de gols.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no meio da semana com os jogos da quinta rodada. Abrindo a rodada, na terça-feira, às 21h, a Desportiva enfrenta o Rio Branco-ES, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. O Vitória volta a campo fechando a rodada na quinta-feira, às 21h, quando enfrenta o Real Noroeste fora de casa, no Rochão, Águia Branca.

O jogo

Vitória x Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/FES

O primeiro tempo entre Vitória-ES e Desportiva Ferroviária foi agitado e inesperado, a partida começou com a Locomotiva Grená dominando a criação de jogadas e abrindo o placar logo aos 10 minutos com Tiago Moura. Sem tempo para reação, Jorge Mendes ampliou o placar para 2 a 0 aos 20 e o volante do Alvianil, Jonata, foi expulso aos 25 minutos. Além disso, ao final da primeira etapa, o árbitro Igor Borges Luiz assinalou um pênalti, o qual após a checagem do VAR foi anulado.

Em segundo tempo menos movimento, embora muito faltoso, as equipes arriscaram, mas não ampliaram o placar. No total, foram distribuídos sete cartões amarelos na segunda etapa, cinco para a equipe Grená e dois para o Alvianil.

