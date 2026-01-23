Futebol Capixaba

Rio Branco VN empata com Capixaba e entra na zona de rebaixamento

Guilherme marcou para o Polenteiro e Gian empatou para o Tubarão

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 01:23

Capixaba e Rio Branco VN empatam em 1 a 1 no Sumaré na partida que fechou a terceira rodada do Campeonato Capixaba 2026 Crédito: @jacare_futfotografias / Pablo silva

Em partida intensa, o Rio Branco VN empatou com o Capixaba por 1 a 1 e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba. No jogo que fechou a terceira rodada da elite estadual, disputado no Sumaré, em Cachoeiro do Itapemirim, Guilherme marcou para o Polenteiro e Gian empatou para o Tubarão.

Com o empate, o Capixaba chega aos quatro pontos e permanece na quinta posição do Campeonato Capixaba. O Rio Branco VN, que também havia empatado na última partida contra o Real Noroeste, soma mais um ponto, porém cai uma posição e aparece na zona de rebaixamento, estando na nona colocação.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada. No domingo, às 15h, o Rio Branco VN enfrenta o Forte FC, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Também no domingo, o Capixaba volta a campo às 18h, quando enfrenta o Serra fora de casa, no Robertão, na Serra.

O jogo

O primeiro tempo entre Capixaba e Rio Branco VN foi intenso, a partida começou com o Brancão Polenteiro dominando as ações do confronto, resultando no gol de Guilherme aos 17 minutos, o qual abriu o placar. Diante deste cenário, o Tubarão se reergueu na partida e buscou o empate, que veio no pênalti cobrado por Gian aos 34 minutos. Os minutos finais foram marcados por finalizações desperdiçadas dos dois lados.

Em segundo tempo pouco movimentado, as equipes não produziram tanto quanto na primeira etapa. No início, Jeffinho ampliou para o Tubarão, porém teve o gol anulado em razão de um impedimento. No restante, os clubes procuraram criar finalizações de fora da área, embora sem sucesso.

