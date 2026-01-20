Futebol Capixaba

Vilavelhense vira e vence a Desportiva pelo Campeonato Capixaba

Alex Galo abre o placar para a Locomotiva, mas o volante Borges garante a vitória do Vila, no Araripe

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 22:59

Desportiva x Vilavelhense, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Laila Pecorari

Debaixo de chuva, Vilavelhense e Desportiva Ferroviária abriram a terceira rodada do Campeonato Capixaba 2026. Na noite desta terça-feira, jogando em casa, no Engenheiro Araripe, a Locomotiva Grená chegou a abrir o placar, com o gol do capitão Alex Galo, mas viu o Vila virar para 2 a 1, com dois do volante Borges. Foi a primeira vitória do time de Vila Velha no Estadual.

Com o triunfo, o Vilavelhense soma os seus três primeiros pontos, deixa a lanterna do Campeonato Capixaba e a zona de rebaixamento. A Desportiva Ferroviária, que tem os mesmos três pontos do Vila, mas um saldo de gols superior, fica na sétima colocação.

O Campeonato Capixaba 2026 prossegue no final de semana com os jogos da quarta rodada. No sábado, às 16h, o Vitória-ES recebe o Porto Vitória, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Mais tarde, às 19h, a Desportiva Ferroviária visita o Vitória-ES, no estádio Salvador Costa. Na segunda-feira, também às 19h, o Vilavelhense enfrenta o Real Noroeste, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

O jogo

Desportiva x Vilavelhense, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Laila Pecorari

O primeiro tempo no estádio Engenheiro Araripe foi equilibrado e movimentado, apesar da chuva que caiu na região. A Desportiva Ferroviária começou melhor, com mais posse de bola e presença ofensiva, e abriu o placar aos 15 minutos, quando Alex Galo recebeu cruzamento rasteiro de Jairo e finalizou com categoria.

Em vantagem, a Tiva seguiu controlando as ações, criando chances principalmente com Jhonatan Marino e Tiago Moura, mas pecando nas finalizações. O Vilavelhense cresceu na reta final da etapa inicial, passou a explorar bolas paradas e chegou ao empate aos 35 minutos, após cobrança de falta de João Firmino, que o volante Borges aproveitou o rebote.

No segundo tempo, o jogo ficou mais truncado, com muitas paralisações, faltas e atendimentos médicos, o que diminuiu o ritmo da partida no Engenheiro Araripe. A Desportiva tentou assumir a iniciativa em alguns momentos, criou boa chance com Alex Galo, que parou em grande defesa de Lucão.

O Vilavelhense, mais paciente, apostou nos contra-ataques e nas bolas paradas. A persistência do Vila foi recompensada aos 48 minutos, quando Kelvin cobrou falta, Alberto acertou a trave e, no rebote, Borges apareceu novamente para marcar o gol da virada.

