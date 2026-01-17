Sai zika!

Rio Branco goleia Vila e conquista a primeira vitória no Capixaba

Jovem estrela Capa-Preta, Breno Melo marcou dois gols e conduziu o Capa-Preta ao triunfo

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 21:49

Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco venceu pela primeira vez em 2026. Após derrota na final da Supercopa Capixaba e o empate sem gols com o Serra, na estreia do Campeonato Capixaba, o Capa-Preta contou com gols de Zé Mateus, Brandão e Breno Melo, duas vezes, para deixar a fase ruim para trás. Pela segunda rodada do Estadual, o Brancão goleou o Vilavelhense, por 4 a 1, na noite deste sábado, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com a vitória confortável, o Rio Branco assume a liderança do Campeonato Capixaba. Apesar de ter os mesmos quatro pontos de Serra, Porto Vitória e Vitória, o Capa-Preta conta com o saldo de gols para se manter à frente. Na outra ponta da tabela, o Vilavelhense ocupa a última colocação, sem pontos somados.

No próximo embate, o Rio Branco volta a jogar no Salvador Costa, em Vitória, e enfrenta o Vitória, com mando de campo do Capa-Preta. A partida, que acontece às 21h, na quarta-feira, dá sequência à terceira rodada, que será inaugurada pelo confronto entre Desportiva Ferroviária e Vilavelhense, na terça-feira, às 20h, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.

O jogo

Com domínio do jogo, o Rio Branco foi para o intervalo com dois gols de vantagem no placar. Apesar de ter dificuldades para levar a bola ao ataque pelo meio, o Capa-Preta viu as possibilidades se abrirem quando Breno Melo inaugurou o marcador aos 21 minutos. No final da primeira etapa, aos 43, Guilherme Augusto e Matheus Castelo discutiram após choque de cabeças e receberam, ambos, cartão amarelo. Pouco tempo depois, com o jogo paralisado, o VAR sinalizou ao árbitro de campo que o atleta do Vilavelhense já tinha recebido um cartão amarelo, e Guilherme foi expulso. Nos acréscimos do primeiro tempo, Zé Mateus marcou o segundo do alvinegro.

Na volta do intervalo, o Rio Branco não perdeu tempo e voltou a marcar, dessa vez, com Brandão, que recebeu assistência de Murilo Henrique para aumentar a vantagem alvinegra. Aos oito minutos, Juninho diminuiu para o Vilavelhense em lance que demorou cerca de dez minutos para ser revisado, e o gol validado. Aos 23 da etapa final, Breno Melo voltou a balançar as redes com petardo de fora da área, e fez o quarto do Capa-Preta. Na reta final da partida, Edmundo desferiu cotovelada em Romarinho e foi expulso de campo. Na marca dos 57 minutos, considerando que o jogo teve 15 de acréscimos, Inácio marcou gol que viria a ser anulado pelo VAR.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta